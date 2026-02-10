Santa Cruz de Tenerife tendrá 10 pantallas que ayudarán a encontrar plaza en los ‘parking’: ubicación y puesta en marcha

Santa Cruz de Tenerife avanza en la implantación de sistemas inteligentes que contribuyan a la mejora de la gestión del tráfico urbano y, en este sentido, la ciudad se prepara para dar un nuevo paso, esta vez, con los aparcamientos, gracias la instalación de diez paneles dinámicos, repartidos por toda la ciudad, en los que se facilitará información a los conductores, en tiempo real, sobre la oferta disponible de plazas en los parking subterráneos, públicos y privados, de la capital.
La medida, incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), está a punto de salir a licitación por un importe de 594.000 euros, tras lo cual se adjudicará el contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del nuevo Sistema de Información de la Oferta de Aparcamiento en el municipio, que comenzará, previsiblemente, su andadura antes del verano.
Este nuevo sistema de información estará compuesto por paneles, cámaras y sensores que permitirán conocer en cada momento la afluencia y el número de plazas disponibles, entre las 11.000 existentes en centros comerciales o parking públicos de la ciudad, con el objetivo de guiar a los conductores que buscan estacionar en la capital hacia los puntos disponibles.
Dónde estarán las 10 pantallas de ‘parking’
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, avanzó ayer que “la intención es facilitar esta ayuda a los conductores, ofreciendo datos reales sobre el grado de ocupación de los parking de la capital adheridos a esta digitalización, para que así se logre reducir el tiempo que los coches están dando vueltas en busca de una plaza, aparte de minimizar atascos, y contribuir a una menor emisión de CO2 a la atmósfera”.
Por ello, los nuevos paneles dinámicos se ubicarán en lugares estratégicos de la ciudad, entre los que destacan las entradas a Santa Cruz por el Sur, Norte y la Rambla, plaza de Toros, salida del puerto por el Auditorio, calle Calderón de la Barca; avenida Bélgica, rotonda Víctor Zurita Soler, avenida Barranco de Santos y calle Bravo Murillo.
Emplazamientos que justifican su colocación en las entradas al centro capitalino, además de en el viario de conexión con los barrios periféricos, en poder contribuir a dirigir los vehículos que buscan aparcamientos libres a aquellos estacionamientos con disponibilidad de plazas en ese momento. Información que, además, se reforzará con otros paneles internos de refuerzo en los principales ejes de comunicación de la ciudad.
Asimismo, esta actuación irá acompañada de la puesta en marcha de una aplicación móvil (app) que permitirá al usuario visualizar, desde su teléfono o tablet, los parking con más plazas libres antes de salir de a su destino, por lo que el sistema irá actualizando la oferta de plazas subterráneas municipales disponibles, al igual que también la de las existentes en los privados, en especial en aquellas ubicadas en centros comerciales.
Alonso añadió que “esta nueva app quedará abierta para ir sumando futuras mejoras, pues una de las ideas planteadas es que incluso el usuario también pueda reservar plaza de aparcamiento desde su casa o abonarla para que, en el día y hora que estime, pueda disponer de un estacionamiento previamente reservado”.
Usos de la aplicación
Igualmente, la aplicación permitirá, aparte de ofrecer la ubicación de los aparcamientos disponibles, que el usuario reciba indicaciones de navegación hacia el aparcamiento más cercano o pueda consultar tarifas y horarios. Avances que, según la edil, “serán beneficiosos sobre todo en épocas como Navidad, donde se produce un mayor colapso de tráfico en la ciudad. Confiamos en que ambas medidas ayudarán a la movilidad urbana”.
Esta digitalización de la oferta de aparcamiento complementará la de los paneles que, desde la pasada Semana Santa, funcionan en la avenida de Anaga y en la autovía de San Andrés, a través de los cuales se puede conocer las plazas libres existentes antes de dirigirse a la playa de Las Teresitas.
Esta acción, que contó con una inversión de unos 250.000 euros, se basa en pantallas que proporcionan datos en tiempo real de la ocupación de los aparcamientos, según zonas para coches, caravanas y PMR.