Canarias ya no solo es famosa por su clima y sus paisajes; ahora también es un destino de peregrinación para los amantes de la música electrónica de vanguardia. La prestigiosa publicación británica DJ Mag ha desvelado su esperada lista anual de los 100 mejores clubes del planeta, y el nombre de Papagayo Tenerife brilla con luz propia en el puesto 76. Se trata de un hito histórico: es la primera vez que un proyecto nacido en el Archipiélago logra colarse en este exclusivo termómetro de la escena global.
Ubicada en la emblemática Avenida Rafael Puig Lluvina, 2, en el corazón palpitante de Playa de las Américas (Arona), Papagayo ha dejado de ser “la discoteca de moda del sur” para convertirse en una institución internacional. Su entrada en el ranking no solo consolida su trayectoria, sino que sitúa a Tenerife al mismo nivel de competitividad que plazas históricas como Ibiza, Londres o Berlín.
El secreto del éxito de Papagayo Tenerife en el sur de la isla
¿Qué hace que un club canario logre superar a gigantes del ocio mundial? La respuesta reside en su filosofía. Desde la dirección creativa del espacio, definen a Papagayo Tenerife no como una sala de fiestas al uso, sino como un “ente vivo”. “Entendemos el club como un espacio de cultura y vanguardia social”, explican, subrayando que este reconocimiento de DJ Mag es, por encima de todo, un premio a una comunidad formada por artistas, equipo y un público fiel que ha sabido valorar la diferencia.
El club ha sabido leer las tendencias mundiales sin perder su identidad atlántica. Su programación, que combina leyendas del techno y el house con talentos emergentes, ha creado un ecosistema sonoro único en el sur de Tenerife. Estar entre los 80 mejores espacios del mundo no es fruto de la casualidad, sino de una apuesta decidida por la calidad del sonido, la estética disruptiva y una atención al detalle que solo se encuentra en la élite del clubbing.
Un imán para el turismo de calidad en Arona
La presencia de Papagayo Tenerife en este ranking internacional es también una excelente noticia para el sector turístico de las Islas. El público que sigue la lista de DJ Mag es un viajero con alto poder adquisitivo, interesado en la cultura contemporánea y dispuesto a cruzar fronteras para vivir una experiencia musical de primer nivel.
“Formar parte de esta lista es el reconocimiento a una comunidad que ha hecho posible que Canarias esté hoy en el mapa global de la música electrónica”, señalan desde el club. Este hito refuerza el papel del Archipiélago como destino cultural de referencia, alejándose de los clichés del turismo de masas y apostando por propuestas con “fundamento”, como dirían los que trabajan la tierra y, en este caso, la noche tinerfeña.
Una trayectoria de vanguardia y música electrónica
La lista de DJ Mag es considerada en la industria como el ranking más influyente del mundo debido a su alcance masivo y a que es el propio público, a nivel global, quien decide con sus votos. Entrar en el puesto 76 supone para Papagayo Tenerife un espaldarazo a años de trabajo en la Avenida Rafael Puig Lluvina, donde han sabido maridar la exclusividad de un beach club durante el día con la intensidad de un club de referencia mundial durante la noche.
Este reconocimiento llega en un momento de madurez para el proyecto, consolidando a Arona como el epicentro de la música de baile en el Atlántico. Con este hito, la discoteca no solo celebra su éxito particular, sino que abre la puerta a que otros proyectos canarios se atrevan a mirar de tú a tú a la industria global.