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El aviso vecinal en el sur de Tenerife tras el hallazgo de aves muertas: “No interactúes con ellas”

Un grupo de residentes de Costa del Silencio en Facebook pide "respetar la fauna", lo que implica "proteger su hábitat natural"
El cuerpo sin vida de un ave en Costa del Silencio, en Arona
Hallazgo de aves muertas en Costa del Silencio, en Tenerife. | Facebook 'Costa del Silencio residents'
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Una publicación en el grupo de Facebook Costa del Silencio residents avisa del hallazgo de aves muertas en este núcleo poblacional de Arona, y ha lanzado una serie de recomendaciones a la ciudadanía para que extreme la precaución en la zona.

El aviso, acompañado de imágenes, insiste en la importancia de actuar correctamente ante este tipo de situaciones.

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En concreto, recuerda que si se encuentra un animal sin vida en la calle, se debe contactar con los servicios de emergencia, como el 1-1-2, la Policía Local o el Ayuntamiento correspondiente.

Aviso vecinal tras el hallazgo de aves muertas

Aunque no se detallan las causas de la muerte de los animales, el mensaje de los vecinos que forman parte del mencionado grupo en Facebook pone el foco en la necesidad de proteger la fauna y su entorno.

En este sentido, se insiste en que cualquier hallazgo debe ser comunicado a las autoridades para que puedan gestionar la retirada del animal y, en su caso, investigar lo ocurrido.

Este procedimiento es clave para evitar riesgos sanitarios y conocer si existe algún problema ambiental.

¿Qué hacer si encuentras un animal muerto en la vía pública?

La principal es avisar a los servicios públicos competentes. También se recomienda no manipular el animal ni interactuar con él, ya que podría implicar riesgos o interferir en posibles investigaciones.

Además, se subraya la importancia de respetar la fauna local. Esto implica mantener la distancia cuando se avistan animales, evitar alterar su comportamiento y contribuir a la conservación de sus hábitats naturales.

Llamamiento a la precaución al volante

Otro de los puntos destacados en la publicación es la seguridad vial. Y es por ello que piden a los conductores que reduzcan la velocidad en la zona, especialmente en áreas donde es frecuente la presencia de animales.

Publicación en Facebook del grupo Costa del Silencio residents.
Publicación en Facebook del grupo Costa del Silencio residents. | Facebook
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