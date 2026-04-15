Badalona espera en su ‘Final Four’ a La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife afronta esta noche el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL), ante el potente Galatasaray (Santiago Martín, 20.00 hora canaria | Teledeporte-Rtveplay), con el firme propósito de hacer valer el factor cancha, que se granjeó a pulso durante el Top 16, para sellar su soñada clasificación para la Final Four de Badalona.
Con la eliminatoria igualada a uno, el grupo de Txus Vidorreta recibe a uno de los clásicos del baloncesto turco de todos los tiempos, un trasatlántico habitual del ecosistema cestista continental, cuya dimensión trasciende a un nivel superlativo en el ámbito social y económico. Serio aspirante para ser una de las franquicias originarias de la próxima NBA Europa, la escuadra que dirige Gianmarco Pozzeco cuenta además con un roster muy completo, con jugadores de mucha calidad.
Desafío mayúsculo
Desafío pues mayúsculo para el conjunto aurinegro, que intentará sacar a relucir el carácter, el buen juego y el ADN competitivo que tantas alegrías le ha dado en los últimos tiempos para estar activo en todos los frentes posibles e inmiscuirse en la planta noble del baloncesto español y europeo.
El de esta noche será un reto con muchas dificultades, uno de esos que puede definirse en la batalla de los detalles y en el que el aliento del Santiago Martín será más clave que nunca, especialmente en los momentos más delicados del choque. Solo desde un sólido trabajo colectivo atrás para luego atacar con confianza, criterio y acierto, premisa fundamental en este tipo de desafíos, podrán los tinerfeños aspirar con razones de peso al triunfo.
El Galatasaray, que lleva preparando el partido una semana entera, después de que compromiso de la liga doméstica del pasado sábado fuera aplazado para fechas venideras, podría recuperar al base escolta Will Cummings, uno de los pilares de su proyecto, y que ya se ejercita con contacto después de un tiempo alejado de las canchas por una sarcoidosis; así como al pívot Frederik Gillespie, que se perdió el segundo capítulo de la serie por una lesión muscular de grado uno en el gemelo derecho.
Los dos choques del play off disputados hasta la fecha fueron muy igualados (84-83 en Tenerife, para los canaristas; y 64-62, en Estambul, para los turcos), por lo que todo hace indicar que el tercer y definitivo episodio será igualmente equilibrado.
El choque ante el Galatasaray exigirá de un importante ejercicio físico, mental y táctico para hacer frente a las adversidades que plantee el rival y a las circunstancias que surjan por el camino.
Los ‘poderes’ del ‘Galata’
Enfrente, habrá que minimizar, entre otras cosas, las prestaciones en la dirección de Jerome Robinson y de Will Cummings, si finalmente es inscrito entre los doce en acta; así como la explosividad y capacidad anotadora de Errick McCollum; la calidad de James Palmer; lo mucho que aporta el núcleo duro de jugadores turcos, todos ellos internacionales (Oncel, Tuncer y Yasar han jugado un papel importante en distintos tramos de los dos encuentros anteriores); la versatilidad del zurdo John Meeks al cuatro, muy peligroso en los triples abiertos (6/8 en la serie); el físico de Fabian White o el poder interior de Gillespie.
Un reto solo para valientes, donde los aurinegros tendrán que hacer valer el empuje de su fiel hinchada y su versión más sólida. El premio, la deseada clasificación para la Final Four de Badalona, es un sueño de TODOS y bien merece de una noche grande en el Santiago Martín.
Txus Vidorreta: “Queremos ser el Canarias de siempre”
El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, valoró en conferencia de prensa previa al choque de esta noche, el partido definitivo de la eliminatoria ante el Galatasaray turco en el pabellón Santiago Martín. “El factor diferencial tiene que ser todo el equipo. Estamos haciendo una buena serie a nivel defensivo. Lo que está claro es que nuestro ataque durante el segundo partido como equipo fue malo y así lo atestiguan los 40 puntos que llevábamos al término del tercer cuarto. Eso significa que donde tenemos que mejorar es a nivel defensivo y en el concepto general. Queremos ser el Canarias de todo el año: el que anota con cierta continuidad y no el que está en poco más de un punto por minuto al final del tercer cuarto”.