Aviso urgente de Binter a todos sus pasajeros: “Nunca te llamaremos para esto”

La compañía aérea Binter ha emitido una aviso urgente dirigido a todos sus clientes tras detectar una serie de llamadas fraudulentas y la publicación en internet de números de atención al cliente falsos.
La aerolínea canaria advierte que se trata de un intento de suplantación de identidad con el objetivo de obtener información sensible de los pasajeros.
A través de sus canales de comunicación, la empresa ha informado de que estas prácticas ilícitas buscan confundir al usuario para que facilite datos bancarios o realice pagos directos bajo falsos pretextos.
Binter ha sido tajante al respecto: “Nunca te llamaremos para solicitar datos bancarios o pagos directos” a través de llamadas telefónicas no iniciadas por el propio cliente.
Canales oficiales de comunicación
Para evitar que los usuarios caigan en este tipo de estafas telefónicas, la aerolínea recuerda que solo se debe confiar en los canales oficiales. Cualquier gestión relacionada con vuelos, cancelaciones o servicios adicionales debe tramitarse exclusivamente a través de:
- La página web oficial: bintercanarias.com.
- La app oficial de Binter, disponible en tiendas de aplicaciones verificadas.
- El teléfono de atención al cliente único: 922 327 700 o 928 327 700.
Cualquier otro número encontrado en buscadores que no coincida con estos dígitos debe ser tratado con extrema precaución, ya que se ha confirmado la presencia de teléfonos fraudulentos posicionados de manera engañosa en internet.
Cómo actuar ante una llamada sospechosa
El protocolo de seguridad recomendado por Binter ante una comunicación dudosa es claro: no facilitar ninguna información personal. En caso de recibir una llamada sospechosa donde se identifiquen como personal de la aerolínea solicitando datos privados, el usuario debe colgar de inmediato.
Posteriormente, se recomienda contactar directamente con el Servicio de Atención al Cliente de la compañía a través de los números oficiales anteriormente mencionados para verificar la veracidad de la comunicación y, en su caso, reportar el intento de fraude.
“Tu seguridad es nuestra prioridad”, advierte la entidad, que ya trabaja en monitorizar estas redes de fraude.