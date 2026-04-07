Es una de las cadenas de tiendas de baloncesto más grandes de España y abrirá sus puertas en Tenerife muy pronto

24Segons, una de las referencias en productos de baloncesto a nivel nacional, ha anunciado su próxima apertura en la Isla. La cadena, que acumula más de 29 años de trayectoria en el mercado, se instalará en el Centro Comercial Nivaria Center, en Santa Cruz de Tenerife.
Esta nueva tienda física supone un hito en la expansión de la marca, convirtiéndose en su segundo local en el Archipiélago tras su presencia en Las Palmas de Gran Canaria.
Con esta apertura, Tenerife se suma a la red de puntos de venta que la firma ya tiene consolidados en Barcelona, Mataró y Girona, además de su potente plataforma de venta online que da servicio a todo el territorio nacional.
Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de la inauguración, el anuncio ya ha generado expectación entre la comunidad baloncestística de Tenerife.