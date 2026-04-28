La caída de la natalidad obliga a rediseñar el sistema educativo en Canarias

El Consejo Escolar de Canarias (CEC) reclamó un “cambio estructural” en la educación ante el descenso de la natalidad, pero que se minimiza por la migración, y para que sea una “oportunidad” para mejorar la calidad, tras constatar en su Informe sobre la Realidad Educativa un Archipiélago en el que, por un lado se cierran aulas por falta de alumnado, como en La Gomera, El Hierro, La Palma o zonas rurales de Tenerife, mientras las comarcas sur de Gran Canaria y Tenerife, así como Fuerteventura o Lanzarote, están “tensionadas” por el volumen de población en edad escolar, y el déficit de centros.
En el estudio, el Consejo propone la reducción de ratios alumnos-docentes, sobre todo en aulas con mayor complejidad; el aumento y estabilidad del profesorado especializado para alumnado con necesidades específicas educativas, incluso añadiendo un segundo profesor en las aulas para atender el mayor número de alumnado NEAE, reforzar la etapa de 0 a 3 años, un mayor número de plazas de Formación Profesional, y mayor financiación. Se opone al cierre de las aulas y escuelas rurales, abriendo recursos de 0 a 3 años, que han de ser vistos como un elemento de fijación de población joven y una “palanca de dinamización” en núcleos más despoblados.
La presidenta del Consejo Escolar, Natalia Álvarez, pidió una planificación flexible que permita redistribuir recursos y aprovechar la reducción de alumnado como una oportunidad para mejorar la calidad educativa mediante ratios más bajas y una atención personalizada.
Sobre el aumento considerable de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales (NEE), el 74% de los cuales están en aulas ordinarias, hay “retos complejos” de asumir y, pese a que se está avanzando en este aspecto, todavía “queda mucho trabajo” por hacer, mientras sus familias opinan que no están desarrolladas las opciones para su plena integración. El CEC plantea reforzar este enfoque mediante la reducción de ratios en aulas con mayor complejidad, el aumento y estabilidad del profesorado especializado, la mejora de la accesibilidad en los centros, así como el refuerzo de acompañamiento a las familias. Asimismo, propone una mayor coordinación entre administraciones, la simplificación de la carga burocrática y el refuerzo del acompañamiento a las familias, con el objetivo de garantizar una inclusión real y una atención educativa de calidad. También consideró “fundamental” la futura ley de atención a la diversidad, a la que el Consejo Escolar aportará sus propuestas cuando se tramite en el Parlamento.
Acerca de las condiciones de vida del alumnado y sus familias, con una tasa de pobreza superior a la media nacional, con una incidencia especialmente alta en los hogares con menores a cargo, todavía se registran importantes desequilibrios estructurales, que repercuten directamente en el rendimiento académico, la estabilidad emocional y las oportunidades educativas del alumnado.
Ante la pobreza infantil, el Consejo Escolar propone priorizar la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, fortalecer los programas de compensación educativa en los centros con mayor complejidad social y garantizar el acceso universal a servicios esenciales como el comedor, el transporte o la acogida temprana. Insiste en la importancia de simplificar los sistemas de becas, mejorar su gestión y reforzar la coordinación entre administraciones para ofrecer respuestas más eficaces que aborden las dimensiones educativa, social y familiar.
De igual manera, propone evitar que las familias tengan que realizar aportaciones económicas a los centros, lo que en muchas ocasiones es debido a su infrafinanciación.
Para ello, insiste en aumentar la financiación del sistema educativo ya que, aunque creció de media un 4,2% en valores absolutos entre 2023 y 2024, el gasto por hogar dedicado a actividades (matrículas, cuotas de colegios y actividades extraescolares) aumentó un 40% en ese periodo.
Reforzar la F.P. para “recuperar a los alumnos que abandonan”
Sobre el abandono escolar, la presidenta del Consejo Escolar, Natalia Álvarez, subrayó la necesidad de reforzar la F.P., tanto la superior como la dual y la básica, fundamental para “recuperar a alumnos que abandonan el sistema educativo”.
Instó a desarrollar una F.P., según los perfiles y demandas específicas que respondan a las necesidades de cada isla, una revalorización para la que son necesarios recursos. Llamó a la concienciación, de empresarios y administración, debido a que cada vez que mejoran los datos económicos empeoran los de abandono ya que “los jóvenes van a trabajos no cualificados porque tienen un salario inmediato”.