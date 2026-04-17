Las 50 calles de Santa Cruz que cambiarán por completo este año: “Están hechas un desastre”

Cerca de 50 calles de la capital tinerfeña serán mejoradas a lo largo de este año. El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos, invertirá unos cuatro millones de euros en ejecutar trabajos de asfaltado completo en vías urbanas, que se acompañarán, asimismo, de la ampliación de aceras y la reubicación de pasos de peatones y de paradas de guaguas, en especial en la calle Méndez Núñez, la Rambla, y la Cruz del Señor.
El concejal del área, Carlos Tarife, ha explicado que parte de las ejecuciones de asfaltado y acerado se realizarán en base al lote 3 del contrato marco, dotado con 2,3 millones de euros. Entre las actuaciones previstas destacan la de la avenida José Martí; la avenida Bélgica, donde se ejecuta también su canalización; San Sebastián; avenida Constitución, concretamente en el carril izquierdo, sentido sur, donde están los bares, y Benito Pérez Armas, desde la glorieta del Corte Inglés hasta la Cruz del Señor.
Asimismo, se llevará a cabo el asfaltado de las calles Domingo Salazar Cologán, Fragata Danmark, calle Góngora, Simón Bolívar, entrada a Valleseco y avenida Islas Canarias completa. “La mayoría de estas vías están hechas un desastre porque desde finales de los 80 no se ha actuado en ellas. Ya es hora”, añadió Tarife.
Se unirán, además, las calles Puerto Escondido (200.000 euros) y Puerta Canseco, para lo que se invertirá un millón de euros, trabajos que comenzarán cuando terminen las obras de La Rosa, al igual que el asfaltado y aceras de la calle Santiago. Un plan renove de vías urbanas al que se sumarán otras actuaciones con cargo al contrato de mantenimiento, que asciende a 1,2 millones de euros.
En este sentido, Tarife avanzó que estas obras se centrarán en “cambiar todas las aceras” de las calles Eladio Roca Salazar, que ya ha empezado; el tramo de Méndez Núñez frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se trasladará el paso de peatones hasta Pi y Margall, callejón Bouza, calle Güímar, Juan Albornoz Sombrita, José Melo y Novo, que se acaba de realizar o el cruce de José Melo y Corviniano.
En cuanto al asfaltado, las calles beneficiadas serán Ramón Trujillo Torres, Río Genil, Río Jarama, Río Tambre, Granadilla, Ukola o Tomé Cano, entre otras. Aceras más accesibles que, en varios tramos, implicarán cambios como los previstos en la Rambla, frente al Hotel Mencey, donde se estudia trasladar la parada de guagua a la esquina de Los Lavaderos para ensanchar este espacio peatonal y dotarlo de bancos y zonas de sombra. Intención que también se prevé en la Cruz del Señor, reubicando la parada en la plaza de la iglesia.