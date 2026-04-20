Canarias se despide de la calima: la Aemet prevé un cambio radical en el tiempo a partir de este lunes

La previsión meteorológica para este lunes indica que estará nuboso en zonas bajas, si bien los cielos tenderán a despejarse con el día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se prevé la presencia de calima en altura, y que tenderá a remitir.
Las temperaturas sufrirán de un ligero a moderado descenso, localmente notable en las máximas de zonas bajas. Los termómetros oscilarán entre los 24 de máxima en La Gomera y los 14 de mínima en El Hierro.
El viento soplará de componente oeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste, y con probables rachas muy fuertes del suroeste en Las Cañadas del Teide de madrugada.
En Gran Canaria, Las temperaturas sufrirán de un ligero a un moderado descenso, que será localmente notable en las máximas de zonas bajas, si bien se podrán alcanzar los 30º localmente en la vertiente sudeste. Los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Lanzarote y los 17 de mínima en Gran Canaria.
El viento soplará de componente oeste moderado, y será ocasionalmente fuerte en el extremo noroeste en horas centrales. En zonas altas de Gran Canaria, soplará del suroeste moderado con intervalos de fuerte.