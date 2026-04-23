Carolina Marín en La Laguna: cómo ver gratis a la leyenda que cambió el deporte español

El Teatro Leal de La Laguna se prepara para recibir a una de las figuras más importantes de la historia del deporte español. La campeona olímpica en Río de Janeiro y tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín, impartirá una charla motivacional titulada ‘La suerte no viene sola’ el próximo 6 de mayo.
El evento, organizado por el Ayuntamiento de La Laguna, será de acceso libre para la ciudadanía hasta completar el aforo disponible. Esta cita supone una oportunidad única para conocer de cerca la trayectoria de una deportista que ha marcado un antes y un después en una disciplina históricamente dominada por jugadores asiáticos.
Un encuentro con la élite del deporte
La conferencia estará moderada por la periodista Fátima Febles, jefa de Deportes de Radio Televisión Canaria. Durante el encuentro, se analizarán los momentos clave de la carrera de Marín, así como las herramientas psicológicas y físicas que le han permitido mantenerse en la élite mundial durante más de una década.
El presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo, ha destacado que esta iniciativa busca acercar referentes de primer nivel nacional al municipio. Según Albelo, estos espacios de aprendizaje permiten compartir experiencias reales de éxito que sirven de inspiración tanto para deportistas locales como para el público general.
Resiliencia y fortaleza mental
El eje central de la charla será la resiliencia. Carolina Marín profundizará en cómo la fortaleza mental ha sido determinante para alcanzar metas personales y colectivas. El título del encuentro, ‘La suerte no viene sola’, refuerza la idea de que los logros deportivos son fruto del esfuerzo, la constancia y la superación personal.
La onubense, nacida en 1993, comenzó su andadura en el Club Recreativo IES La Orden con solo ocho años. A los catorce, ingresó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, iniciando una progresión meteórica que la llevaría a ser la mejor jugadora de bádminton de la historia de España.
Una trayectoria de leyenda
El palmarés de Carolina Marín es inigualable en el contexto europeo:
- Oro Olímpico en Río de Janeiro.
- Tres títulos mundiales (2014, 2015 y 2018), siendo la primera mujer en lograr este hito.
- Siete veces campeona de Europa, con el título más reciente logrado este mismo año.
Además de sus éxitos en la pista, Marín ha sido la principal responsable de la popularización del bádminton en España. Su impacto mediático y deportivo la sitúa como una de las figuras más aclamadas del país.
El adiós a las pistas
Cabe recordar que, a finales del pasado mes de marzo, Carolina Marín anunció su retirada de la competición oficial. Tras una trayectoria que ha transformado el bádminton a nivel global, la deportista se enfoca ahora en compartir su legado y sus aprendizajes con la sociedad a través de este tipo de encuentros públicos.
La charla en el Teatro Leal se perfila como uno de los eventos destacados del calendario deportivo y social de La Laguna, permitiendo a los asistentes interactuar con una leyenda que ha superado graves lesiones y retos competitivos hasta convertirse en un referente generacional.