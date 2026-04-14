El acceso a las ayudas públicas suele estar marcado por una burocracia rígida, y en el caso de la prestación estrella del Ministerio de Inclusión, la edad es la primera barrera. Sin embargo, existe una vía para el Ingreso Mínimo Vital en menores 23 años que muchos desconocen. Aunque la normativa general establece que para vivir de forma independiente y solicitar la ayuda se debe haber cumplido la mayoría de edad hace años, la ley protege específicamente a ciertos colectivos vulnerables en Canarias que pueden solicitarla desde los 18 años.
Los 3 casos excepcionales del Ingreso Mínimo Vital
Si te encuentras en la franja de edad entre los 18 y los 22 años, la puerta de la Seguridad Social no está cerrada por completo. Existen 3 casos excepcionales que permiten saltarse el requisito de los 23 años de forma inmediata:
1. Personas con menores a cargo
Es la excepción más común. Si eres padre o madre joven y tienes hijos menores a tu cargo dentro de una unidad de convivencia, puedes solicitar el IMV menores 23 años. En este supuesto, la ley entiende que la prioridad es la protección del menor, por lo que el requisito de edad del solicitante principal queda anulado.
2. Jóvenes extutelados por la Administración
Aquellos jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad, salen del sistema de protección pública (centros de menores o acogimiento familiar) tienen derecho a solicitar el IMV menores 23 años. Para ello, deben haber estado bajo la tutela de Entidades Públicas de protección de menores en los tres años anteriores a la mayoría de edad. Es una medida diseñada para evitar la exclusión social de quienes carecen de red familiar.
3. Víctimas de violencia de género o trata
Las mujeres que acrediten ser víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual pueden acceder al IMV menores 23 años desde el mismo momento en que salen de su entorno de convivencia habitual para protegerse. En estos casos, el acompañamiento de los servicios sociales es clave para certificar la situación.
Requisitos adicionales para el IMV menores 23 años en 2026
No basta con estar en uno de los tres grupos anteriores. Para que la resolución sea favorable, el solicitante de IMV menores 23 años debe cumplir con los criterios económicos que rigen para todo el país.
El primer filtro es el patrimonio. Para este 2026, se mantiene la norma de no superar unos umbrales de bienes (excluyendo la vivienda habitual) que varían según si el joven vive solo o con hijos. Además, los ingresos mensuales deben situarse por debajo de la cuantía garantizada para su tipo de hogar.
Es importante destacar que el IMV menores 23 años requiere también acreditar la residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante, al menos, el año anterior a la solicitud. Esta condición solo se relaja en casos muy específicos de extrema urgencia o víctimas de delitos graves.
Cómo demostrar la independencia siendo tan joven
Para los jóvenes que no entran en las excepciones de hijos a cargo o extutelados, el camino es más complejo. La Seguridad Social es muy estricta: para cobrar el IMV menores 23 años (o más) de forma individual, debes demostrar que llevas al menos tres años viviendo de forma independiente a tus padres.
Esto se acredita mediante el certificado histórico de empadronamiento y demostrando que, durante esos tres años, has estado de alta en la Seguridad Social (trabajando) al menos doce meses. No obstante, si te encuentras en uno de los 3 casos excepcionales mencionados al principio, estos tiempos de espera se reducen o eliminan drásticamente, facilitando el acceso a la prestación de forma inmediata tras cumplir los 18 años.