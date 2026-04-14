Piden 7 años de cárcel para un conductor de guagua en Canarias por arrollar adrede a un motorista: “Hizo que se cayese y quedara atrapado”

Un conductor de la empresa Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria se enfrentará a una petición de siete años de cárcel de condena, acusado de perseguir y acabar arrollando adrede a un motorista con el que discutió mientras circulaba llevando pasajeros a bordo.
En un caso que se juzga este miércoles en la Audiencia de Las Palmas, la Fiscalía sostiene que el chófer embistió de forma reiterada al motorista, “lo cual hizo que se desequilibrase yendo de un lado al otro lado de la carretera, con el consiguiente peligro también para los pasajeros de la guagua”.
El fiscal defiende que los hechos, ocurridos el día 18 de octubre de 2021 sobre las nueve de la mañana cuando el procesado prestaba servicio en la línea 9 de Guaguas Municipales, entre Hoya de la Plata y el Hospital Doctor Negrín, son constitutivos de un delito de conducción temeraria y otro de lesiones con instrumento peligroso.
El motorista, de hecho, tras las primeras embestidas, se dirigió preguntándole qué hacía al chófer, que, en respuesta, “con ánimo de no respetar las señales de circulación y menoscabar la integridad física del conductor de la motocicleta, realizó de forma intencionada un cambio brusco de dirección a la izquierda, invadiendo por ello la trayectoria de los vehículos que venían en sentido opuesto”.
Según la acusación, realizó esas acciones “con el consiguiente peligro para la circulación y lo hizo para cortar la trayectoria del conductor de la motocicleta, que se encontraba a la altura de los neumáticos en la parte trasera izquierda de la guagua”.
“Con su acción consciente, hizo que el conductor de la motocicleta cayese al suelo y quedase atrapado en los bajos de la guagua”, añade.
El fiscal expone que el motorista, “a consecuencia de estos hechos, sufrió heridas consistentes en traumatismo torácico cerrado, fracturas costales múltiples izquierda, fracturas bifocales y desplazadas del noveno, décimo y undécimo arcos costales izquierdos, contusión pulmonar, fractura escápula izquierda e hidroneumotórax izquierda leve”.
El motorista requirió, “además de una primera asistencia facultativa , tratamiento rehabilitador (…), cabestrillo durante cuatro a seis semanas, seguimiento por enfermería y valoración por odontólogo, fisioterapia en su domicilio y tratamiento sintomático, tardando en curar 177 días de sus lesiones”.
La víctima quedó con varias secuelas a consecuencia de los hechos, que también se saldaron con daños materiales en la motocicleta, tasados pericialmente en la cantidad de 2.947 euros.
La petición de condena para el chófer que formulará en el juicio que se celebra este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial es de dos años de prisión por un delito de conducción temeraria y de otros cinco años de cárcel por uno de lesiones.
El fiscal solicita, además, imponerle una privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cinco años y que indemnice al motorista por cinco conceptos distintos con cantidades que suman 15.408 euros.