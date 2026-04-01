Acusan a la Consejería Bienestar de una “gestión negligente y deliberada” para cerrar escuelas infantiles en Canarias

Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar iniciarán movilizaciones contra el cierre de las escuelas infantiles Anaga 64, en Santa Cruz de Tenerife, y Las Folías, en Las Palmas, una decisión “injustificada” y que consideran el inicio del “desmantelamiento programado” de los 11 centros restantes del servicio público.
Acusan a Infancia de una “gestión negligente y deliberada” con acciones como el bloqueo de listas de reserva y la negativa a cubrir bajas y vacantes de personal para ir “deteriorando el servicio” y justificar unos cierres que se realizan “sin aval técnico”. Justifican una supuesta “baja matriculación” cuando han “bloqueado y rechazado” inscripciones alegando falta de personal y sin realizar publicidad.
Los trabajadores están dispuestos a negociar el traspaso de estos centros a la Consejería de Educación, pero exigieron que “no se utilice ese proceso para actuar con mala fe”, cerrando escuelas o favoreciendo al sector privado.