sociedad

Acusan a la Consejería Bienestar de una “gestión negligente y deliberada” para cerrar escuelas infantiles en Canarias

Los trabajadores están dispuestos a negociar el traspaso de estos centros a la Consejería de Educación
Escuela Infantil Anaga 67 está situada en el barrio de Salamanca. | DA
Escuela Infantil Anaga 67 está situada en el barrio de Salamanca. DA
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Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar iniciarán movilizaciones contra el cierre de las escuelas infantiles Anaga 64, en Santa Cruz de Tenerife, y Las Folías, en Las Palmas, una decisión “injustificada” y que consideran el inicio del “desmantelamiento programado” de los 11 centros restantes del servicio público.

Acusan a Infancia de una “gestión negligente y deliberada” con acciones como el bloqueo de listas de reserva y la negativa a cubrir bajas y vacantes de personal para ir “deteriorando el servicio” y justificar unos cierres que se realizan “sin aval técnico”. Justifican una supuesta “baja matriculación” cuando han “bloqueado y rechazado” inscripciones alegando falta de personal y sin realizar publicidad.

Los trabajadores están dispuestos a negociar el traspaso de estos centros a la Consejería de Educación, pero exigieron que “no se utilice ese proceso para actuar con mala fe”, cerrando escuelas o favoreciendo al sector privado.

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