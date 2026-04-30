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Confirmado por el Ayuntamiento: estos son los comercios y restaurantes de La Laguna que abren sus puertas este 1 de mayo

La oferta es variada y abarca sectores que van desde la restauración hasta la moda, pasando por floristerías y alimentación especializada
Estos son los comercios y restaurantes de La Laguna que abren sus puertas este 1 de mayo
Estos son los comercios y restaurantes de La Laguna que abren sus puertas este 1 de mayo. | DA
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El municipio de San Cristóbal de La Laguna se prepara para vivir una jornada festiva con una intensa actividad comercial. Con motivo de la festividad del 1 de mayo, la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial (LLZC) ha lanzado la campaña informativa “Apertura Comercial – 1 de Mayo 2026”.

Esta iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad al comercio local y la hostelería que ha decidido abrir sus puertas para atender tanto a residentes como a los numerosos visitantes que se esperan en el casco histórico, los barrios y la comarca Nordeste de Tenerife.

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Un total de 22 establecimientos confirmados

Hasta el momento, veintidós establecimientos asociados han confirmado que permanecerán abiertos al público este viernes. La oferta es variada y abarca sectores que van desde la restauración hasta la moda, pasando por floristerías y alimentación especializada.

La lista de negocios que participarán en esta apertura especial incluye:

  • Restauración y Hostelería: Baifitos Play Cafe, Botánica Café (Castillo de La Laguna), Cocina Gaia, La Selva Coctelería, La Taberna de Homer y Toca Madera Taberna.
  • Moda y Calzado: Anisú, Bambalinas Complementos, Calzados Bambi, Calzados Víctor Núñez, Carley’s, Carmen Zapatería, Corto Maltese, Detalles, Galiana, Galiana Hotel y Mood Casual.
  • Floristería: Floristería Flor y Floristería Un Bejeque en Mi Tejado.
  • Otros sectores: Estanco Mafalda (Librería / Papelería), Mercería Trinidad, Perfumerías Pracan y Sin Gluten La Laguna.

Apoyo al comercio de proximidad

Desde la LLZC destacan que esta acción busca fomentar la cultura de compra local y poner en valor el atractivo de todo el municipio como destino de ocio y compras. La asociación anima a la ciudadanía a aprovechar el festivo para redescubrir el comercio de los barrios y la gastronomía local.

Para consultar los horarios específicos de cada establecimiento, los interesados pueden acceder a la aplicación oficial de la zona comercial: app.lalagunazonacomercial.com.

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