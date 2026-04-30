Guía completa de actividades en La Laguna para este puente de mayo: desde un concierto de Bebe a un espectáculo de Disney

San Cristóbal de La Laguna se consolida como el corazón latente de la cultura en Tenerife. Con la llegada del puente de mayo, la ciudad ha diseñado una agenda cultural de La Laguna ambiciosa, diversa y pensada para todos los públicos. Desde Bebe hasta el folklore más arraigado, los teatros y plazas del municipio se preparan para recibir a miles de asistentes.
Eventos destacados en el Teatro Leal y alrededores
La actividad comienza con fuerza este jueves 30 de abril. El Teatro Leal se vestirá de gala a las 20:00 horas para recibir ‘Un canto a Venezuela’. Este espectáculo no es solo un concierto, sino un puente emocional entre Canarias y el país latinoamericano, recorriendo los clásicos que forman parte del ADN compartido entre ambas orillas del Atlántico.
El viernes 1 de mayo, el mismo escenario acogerá la obra ‘Supersaurio’. Basada en la exitosa novela de Meryem El Mehdati, la pieza relata con humor y crudeza las vivencias de una joven de 25 años en una conocida cadena de supermercados canaria. Con un elenco de lujo encabezado por Delia Santana y Mingo Ávila, es una cita obligada para quienes buscan teatro con identidad isleña.
Agenda cultural de La Laguna
La Laguna no olvida sus pueblos y barrios. El viernes 1 de mayo, la plaza de Valle de Guerra vibrará con el directo de Achamán. El grupo, poseedor de la Medalla de Oro de la ciudad, ofrecerá un concierto gratuito a las 20:30 horas, repasando casi dos décadas de éxitos discográficos.
Por su parte, el proyecto ‘Mi barrio es cultura’ tomará la plaza San Martín de Porres en Los Andenes el sábado 2 de mayo a las 18:00 horas. Bajo el título ‘A raíz’, la Parranda Ixemad y la Agrupación Folclórica Arraigo darán el pistoletazo de salida a las celebraciones del Mes de Canarias.
El gran regreso de Bebe y magia para toda la familia
El sábado 2 de mayo marca uno de los puntos álgidos de la semana. El Festival Mar Abierto trae al Teatro Leal a Bebe, quien celebra el vigésimo aniversario de su icónico álbum ‘Pafuera telarañas’. Canciones que marcaron a una generación como ‘Malo’ o ‘Ella’ volverán a sonar en directo a partir de las 20:00 horas en una noche que promete ser histórica.
Para los más pequeños, el Teatro Unión Tejina presenta ‘Lo mejor de Disney’. La Agrupación Cultural San Sebastián ofrecerá dos pases (18:30 y 19:20 horas) para revivir las bandas sonoras más mágicas del cine, cerrando así un ciclo que ha cosechado un éxito rotundo en el municipio.
Broche de oro: Flamenco y bienestar para los mayores
El domingo 3 de mayo, la elegancia de Irene Olvera inundará el Teatro Leal con ‘Flamenco entre dos tierras’. A las 19:00 horas, la bailaora, junto a un elenco de músicos excepcionales, explorará el mestizaje cultural en una producción de nivel internacional.
Finalmente, la agenda cultural de La Laguna se extiende a la semana siguiente con un enfoque social. El proyecto ‘Neuro Cultural’ llegará a las asociaciones de mayores de Ipalán (miércoles 6) y La Atalaya (jueves 7) para combatir el deterioro cognitivo a través de la cultura, demostrando que el ocio en La Laguna es también una herramienta de salud y comunidad.