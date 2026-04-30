Eduardo Noriega y Miguel Ángel Lamata presentan en La Laguna ‘La ahorcada’

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que celebra su décima edición entre el 6 y el 15 de noviembre, ofrece este jueves en Multicines Tenerife una cita especial con la presencia de Eduardo Noriega, quien en 2023 recibió el Premio Isla Calavera de Honor en reconocimiento a su trayectoria. El actor, que este año conmemora los 30 años de Tesis, de Alejandro Amenábar, participará en un coloquio junto al director Miguel Ángel Lamata tras la proyección de su película más reciente, el thriller de terror La ahorcada.
TERROR GÓTICO
La ahorcada narra un amour fou obsesivo y destructivo: Rosa, una cantautora abandonada por su amante, se suicida en su jardín, pero su fantasma desata terror en la mansión familiar, con sucesos perturbadores que solo la niña Patty comprende.
Dirigida por Miguel Ángel Lamata en su debut en el género de terror, tras comedias como Los Futbolísimos o Tensión sexual no resuelta, el film adapta la novela homónima de Mayte Navales, con un elenco en el que figuran Eduardo Noriega, Amaia Salamanca, Cosette Silguero y Norma Ruiz, en un tono gótico contemporáneo y emocional.
La sesión en Multicines Tenerife (La Laguna), que comienza a las 19.00 horas, va a ser una oportunidad única para ver la película y analizarla con sus creadores tras la proyección. Las entradas para este aperitivo del décimo aniversario del Isla Calavera se encuentran a la venta en la taquilla y en la web de Multicines Tenerife.
Organizado por la Asociación Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, el Festival Isla Calavera cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Cultura, junto al Gobierno de Canarias, con Promotur, Turismo de las Islas Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film, y el Cabildo de Tenerife.