Ya está en vigor: la DGT activa radares y controles intensivos especiales en Canarias desde hoy

La Dirección General de Tráfico (DGT), bajo la coordinación del Ministerio del Interior, ha puesto en marcha desde este lunes una nueva campaña de vigilancia y control de velocidad.
La iniciativa, que se prolongará hasta el próximo 19 de abril, pone el foco especialmente en las carreteras convencionales y en las vías urbanas de todo el territorio nacional, con una incidencia directa en Canarias.
Esta acción se integra dentro del Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial y la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030. El objetivo principal de estos organismos es ambicioso: reducir a la mitad el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico para el final de la presente década.
Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Canarias, la velocidad inadecuada se mantiene como el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros.
Vigilancia en tramos de alto riesgo
Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con las distintas policías locales que se sumen a la iniciativa, intensificarán su presencia en puntos estratégicos. La vigilancia se centrará en aquellos tramos donde la circulación suele superar los límites establecidos y que presentan un elevado índice de siniestralidad.
Para mantener el carácter preventivo de la campaña, la DGT informará a los usuarios de la vía sobre la existencia de estos controles mediante el uso de señalización vertical circunstancial.
La intención es concienciar sobre el riesgo real, ya que el exceso de velocidad no solo incrementa las posibilidades de sufrir un accidente, sino que agrava severamente la gravedad de las lesiones resultantes.
El impacto en Canarias
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha recordado que aproximadamente el 30 % de los siniestros mortales en carretera tienen como causa una velocidad excesiva. En el conjunto de España, este factor está presente en más del 20% de los accidentes con fallecidos.
“Respetar los límites es fundamental para salvar vidas; no se trata solo de evitar sanciones, sino de proteger la vida propia y la de los demás”, subrayó Pestana. El delegado hizo hincapié en que circular a una velocidad inapropiada pone en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como al resto de usuarios y peatones.
En la última campaña de características similares realizada en el mes de agosto, los resultados en las Islas fueron significativos. La Guardia Civil controló en Canarias un total de 106.353 vehículos, de los cuales 5.055 terminaron en denuncia por infracciones relacionadas con el velocímetro.
A nivel nacional, la cifra de controles superó los 1,3 millones de vehículos.
Estadísticas y conductas al volante
El Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que entre el 10% y el 15% de todos los accidentes son resultado directo de la velocidad inadecuada. En España, los datos de autopercepción de los conductores revelan una tendencia preocupante:
- Un 60% de los conductores admite circular por encima de los límites en carreteras convencionales.
- Casi el 50% reconoce exceder la velocidad en zonas urbanas.
- Más del 60% confiesa hacerlo en autovías y autopistas.
La relevancia de estas campañas de control se sustenta en las cifras de siniestralidad global. En el último balance anual cerrado, se contabilizaron 1.785 fallecidos en las vías españolas y más de 9.500 personas heridas hospitalizadas, cifras que las autoridades aspiran a reducir drásticamente mediante la vigilancia intensiva y la responsabilidad ciudadana.