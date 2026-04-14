Si vives en Canarias y usas gafas, Hacienda te devuelve dinero: así puedes ahorrar hasta 500 euros

Los contribuyentes en Canarias que utilicen gafas graduadas o lentillas están de enhorabuena en esta campaña de la Renta. El Archipiélago es una de las pocas comunidades autónomas que permite deducir estos gastos de salud visual en el IRPF. En concreto, los canarios pueden recuperar el 12 por ciento de lo invertido en óptica, con un límite máximo de 500 euros.
Esta ventaja fiscal, recordada recientemente por firmas como Alain Afflelou y TaxDown, busca aliviar el bolsillo de las familias canarias ante un gasto que es una necesidad básica. A diferencia de Murcia, donde la ayuda se limita a menores, en Canarias la deducción es aplicable a la población general que cumpla con los criterios de residencia.
La clave para beneficiarse de este ahorro es conservar la factura detallada de la compra realizada durante el ejercicio anterior.
El impacto de esta medida es significativo, teniendo en cuenta que el 80% de la población requiere algún tipo de corrección visual.
Muchos usuarios desconocen que productos como las lentes de contacto y las soluciones de mantenimiento también entran en este paquete de deducciones autonómicas. No incluir estos gastos en el borrador supone dejar de percibir un ahorro real que puede alcanzar cifras importantes en hogares con varios miembros que precisen graduación.
Para aplicar la deducción de forma correcta, es imprescindible que la compra se haya realizado en establecimientos autorizados y que el contribuyente tenga su residencia fiscal en las islas.
Los expertos advierten de que estas desgravaciones son “poco conocidas”, por lo que recomiendan revisar detenidamente el apartado de deducciones autonómicas antes de confirmar el borrador para no dejar “ni un euro en el tintero”.