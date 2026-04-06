Tenerife se mueve. El Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Deportes, ha declarado este mes de abril como el periodo oficial de la Actividad Física, el Deporte y la Salud. Con el firme objetivo de sensibilizar a la población sobre los beneficios del ejercicio, la institución insular arranca una ambiciosa programación que coincide con hitos globales como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz (6 de abril) y el Día Mundial de la Salud (7 de abril).
Bajo el lema ‘Activa tu vida’, la campaña de medios busca motivar a todos los residentes de la isla, independientemente de su edad o condición física, a adoptar estilos de vida más saludables aprovechando el inmejorable entorno natural y urbano que ofrece Tenerife.
‘Activa tu vida’: Una estrategia para una isla en movimiento
La iniciativa de Deportes Cabildo de Tenerife no es solo una declaración de intenciones. Se trata de una hoja de ruta diseñada para incrementar el número de personas activas en el archipiélago. Según han concretado fuentes institucionales, la campaña se adapta a los intereses de cada grupo de edad, utilizando desde los parques urbanos hasta los senderos de nuestra corona forestal como gimnasios al aire libre.
Este impulso al sector no es baladí. El deporte se ha consolidado como un motor económico fundamental en las Islas Canarias, alcanzando ya una cuota del 4,45% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Para dar respuesta a este auge, la Consejería estrena una nueva web más moderna y funcional, diseñada para ser el punto de encuentro definitivo donde consultar toda la oferta deportiva insular.
Novedades: Estudio de Hábitos Deportivos y Formación
Uno de los platos fuertes de este mes será la presentación del Estudio de Hábitos Deportivos de Tenerife realizado en 2025. Este documento es vital para la administración, ya que permite actualizar datos tras años de cambios en las preferencias de los ciudadanos y servirá para sentar las bases de las próximas políticas públicas en materia de bienestar.
Además, la formación cobra un peso relevante con la Escuela Educar Entrenando. En colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL), se impartirá el curso titulado “El tercer tiempo, entrena la frustración”. Esta formación presencial se desarrollará los días 8, 9 y 14 de abril en las zonas norte, sur y metropolitana, respectivamente, ayudando a los jóvenes deportistas a gestionar el error y la perseverancia.
Deporte Joven y Juegos Escolares 2026
El alumnado de la ESO y Bachillerato tiene una cita ineludible este mes con el proyecto Deporte Joven. El Cabildo ha programado casi 40 jornadas de senderismo y actividades náuticas para los estudiantes de 3º y 4º de la ESO. Por su parte, los alumnos de Bachillerato podrán participar en encuentros intercentros de modalidades innovadoras como el ultimate-frisbee y el atletismo tradicional.
Para los más pequeños, dentro del proyecto de Escuelas Activas, se celebrarán los Encuentros Deportivos Escolares 2026, que reunirán a 300 escolares de 5º y 6º de Primaria en centros educativos repartidos por toda la geografía insular.
Juegos Máster y Juegos Cabildo: Competición para todas las edades
El área de Deportes Cabildo de Tenerife no se olvida de los mayores de 30 años. Los Juegos Máster ofrecen para este mes de abril cinco propuestas de alto nivel:
- Carreras de obstáculos.
- Cicloturismo BTT.
- Torneos de ajedrez.
- Jornadas de senderismo.
- Marcha nórdica.
Paralelamente, los Juegos Cabildo mantendrán su actividad frenética cada fin de semana, encarando la recta final con finales insulares destacadas en diversas disciplinas. Con esta oferta integral, el Cabildo busca que abril sea el punto de partida para que miles de tinerfeños conviertan el deporte en un hábito innegociable en sus vidas.