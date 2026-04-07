El derribo del silo de Santa Cruz de Tenerife sigue adelante: el Colegio de Arquitectos acusa a Puertos de bloquear su concesión

El edificio que albergó, en su día, el antiguo silo de grano de Santa Cruz de Tenerife sigue encaminado al derribo por parte de la Autoridad Portuaria. Pese a que el pasado noviembre, Puertos y el Colegio Oficial de Arquitectos (COA) se dieron seis meses para intentar salvar esta infraestructura, a través de la búsqueda de un concesionario interesado en su reutilización, ahora esta posibilidad se ha transformado en un enfrentamiento entre ambas entidades.
El COA afirmó ayer que cuenta con un posible concesionario dispuesto a estudiar la reconversión del silo, único en España tras la demolición del de Málaga y, aseguró, que “dicho interés fue trasladado por Manuel Fernando Martínez, delegado especial del Estado en la Zona Franca Tenerife, que solicitó el asesoramiento técnico del COA de cara a realizar una visita a la instalación”.
El Colegio de Arquitectos añadió que “el delegado del Estado iba a ofrecer una alternativa que permitiera conservar dicha infraestructura y su valor patrimonial, con el fin de comunicar dicha posibilidad al gobierno de la Zona Franca. Sin embargo, este organismo estatal ha informado de que Puertos ha rechazado la visita, una negativa que cobra más importancia ante la publicación en la Plataforma de Contratación Pública de siete empresas que aspiran a demoler el silo, en algunos casos, por más de un millón de euros”.
Desde la institución colegial “no se comprende” el rechazo a estudiar la viabilidad de la alternativa presentada, lo que supondría la conservación de esta infraestructura, por lo que consideró que los argumentos de Puertos ponen de manifiesto “el nulo interés por alcanzar un acuerdo que permita la conservación del silo”.
Respuesta de Puertos
Por su parte, la Autoridad Portuaria subrayó que no ha recibido ninguna petición, “ni oficial ni oficiosa”, de Zona Franca Tenerife, para la realización de una visita al antiguo silo de grano del puerto tinerfeño y alegó que dicha entidad “no toma decisión alguna sin ser consultados antes sus órganos de gobierno, donde su Presidencia recae en el responsable de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, la Junta General y el comité ejecutivo”.
Mientras, el COA recordó que los arquitectos Fernando Arocha y Raquel Guanche, expertos en conservación de patrimonio cultural edificado, “demuestran en un informe técnico preliminar que el silo reúne las características y condiciones, al menos, para una evaluación técnica directa por parte del concesionario, antes de tomar una decisión irreversible”.
Dicho estudio, enfatizó el COA, añade “un análisis planimétrico de la documentación existentes, así como material fotográfico que confirma que la instalación no se encuentra en estado ruinoso, tal y como argumenta la Autoridad Portuaria”. Por ello, dada la relevancia de su contenido, ha sido remitido al Ministerio de Cultura y a Puertos del Estado, al considerar el COA que ambas instituciones cuentan con la capacidad administrativa suficiente para intervenir y evitar el inminente derribo.