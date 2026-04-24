Luz verde al fútbol federado para los menores migrantes en Canarias tras meses de bloqueo

La situación que impedía a menores migrantes no acompañados tutelados acceder al fútbol federado en Canarias ha comenzado a desbloquearse tras meses de gestiones impulsadas por la Diputada del Común.
Según han trasladado distintos clubes, ya se están tramitando licencias federativas para algunos de estos menores, mientras que otros expedientes se encuentran en proceso de revisión y se prevé que puedan resolverse en breve.
El origen de esta actuación se sitúa en la reunión de trabajo mantenida en la sede de la Diputación del Común con representantes de clubes deportivos, centros de acogida y proyectos educativos vinculados al deporte, quienes trasladaron el impacto directo que esta situación estaba teniendo en la vida de los menores afectados.
Las entidades expusieron que se trataba de niños y niñas que viven en Canarias, están tutelados por la administración pública y formaban parte activa de equipos de fútbol, pero que no podían renovar o tramitar su licencia federativa debido a la aplicación de la normativa internacional del fútbol.
A partir de esa situación, la Diputada del Común activó una línea de actuación institucional el pasado mes de febrero, trasladando el caso a distintas administraciones y organismos competentes, entre ellos el Consejo Superior de Deportes, el Defensor del Pueblo, la Federación Española de Fútbol y la administración autonómica.
Como resultado de estas gestiones, el Defensor del Pueblo inició actuaciones de oficio para analizar el caso y recabar información de las administraciones implicadas, mientras que el Consejo Superior de Deportes reconoció la existencia del problema y comenzó a estudiar posibles soluciones.
Durante este proceso se ha mantenido un trabajo de seguimiento y coordinación en el que han participado distintos actores del ámbito institucional y deportivo, con la implicación de clubes y entidades, así como de interlocutores clave como Miguel Llorca, que ha colaborado en el traslado de la situación y en la búsqueda de soluciones.
Este trabajo conjunto ha permitido que la situación comience a desbloquearse, dando respuesta a un problema que afectaba a menores en una posición de especial vulnerabilidad.
La diputada del Común, Lola Padrón, ha valorado positivamente este avance y ha querido subrayar el carácter compartido de la solución alcanzada.
“Se trata de una buena noticia que responde al trabajo conjunto de muchas personas e instituciones. La Diputación del Común inició estas actuaciones, pero la solución ha sido posible gracias a la implicación de todas las partes, desde las administraciones públicas hasta las entidades deportivas y los propios clubes”, señaló.
La Diputada del Común continuará realizando seguimiento hasta que todos los casos pendientes queden resueltos y se garantice de forma efectiva el acceso al deporte federado para estos menores.
La institución subraya que este avance demuestra la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades para dar respuesta a situaciones que afectan a derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de menores en situación de vulnerabilidad.