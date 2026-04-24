Ya está en vigor en Canarias el nuevo servicio gratuito de la DGT: ¿Qué debes saber antes de volver a coger el coche?

Un cambio fundamental en la atención al conductor que afecta de forma directa a las Islas. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha oficialmente en Canarias un nuevo canal de asistencia integral que ya está en vigor.
Se trata de un servicio diseñado por el Ministerio del Interior que busca transformar la respuesta de la administración ante situaciones críticas en carretera. Este nuevo sistema, que funciona a través del número de marcación corta 018, es totalmente gratuito y ofrece cobertura nacional.
Aunque no sustituye a los servicios de emergencia tradicionales como el 112, su función es cubrir un vacío que los conductores canarios venían reclamando desde hace años: el acompañamiento humano y técnico tras un siniestro.
Un servicio operativo los 365 días del año
El servicio está disponible todos los días del año, en horario de 08:00 a 21:00 horas. Para asegurar que nadie se quede sin asistencia, la DGT ha habilitado la atención en más de 50 idiomas, un factor determinante para la seguridad vial en una comunidad con el volumen de visitantes y residentes extranjeros de Canarias.
El equipo especializado que atiende esta nueva línea está compuesto por profesionales de tres áreas clave:
- Abogados expertos en siniestralidad vial para asesoramiento jurídico.
- Psicólogos especializados en atención a víctimas y trauma.
- Trabajadores sociales para orientación social y administrativa.
Asesoramiento legal y psicológico inmediato
El objetivo principal es ofrecer una hoja de ruta clara a quienes se encuentran desorientados tras sufrir un percance. El personal resolverá dudas fundamentales sobre indemnizaciones, trámites administrativos complejos, recursos sanitarios o procesos de denuncia y juicios.
En los casos calificados como graves, la DGT contempla realizar un seguimiento periódico de la víctima de hasta un año de duración, garantizando que el afectado no quede desamparado meses después del accidente.
Canales de contacto activos en las Islas
Para facilitar el acceso y la rapidez en la comunicación, el organismo ha habilitado diversas vías de contacto que ya pueden ser utilizadas por los ciudadanos en el Archipiélago:
- Teléfono 018: La línea principal de atención gratuita.
- WhatsApp directo: A través del número 645 713 823.
- Correo electrónico: Escribiendo a victimastrafico@dgt.es.
Con la entrada en vigor de esta medida, la DGT da un paso adelante en su rol institucional, dejando de ser únicamente un ente preventivo o sancionador para convertirse en un punto de apoyo humano para los miles de conductores que circulan a diario por las carreteras canarias.