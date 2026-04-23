La DGT no perdona: multa de 200 euros y 4 puntos por el gesto que muchos motoristas hacen

La seguridad vial en España ha dado un giro significativo con las últimas actualizaciones legislativas, y los conductores de dos ruedas están en el punto de mira. Una de las dudas más recurrentes en los últimos meses tiene que ver con la multa DGT motoristas y la implementación de nuevos dispositivos de seguridad. Mientras que el coche ha dicho adiós a los triángulos, el colectivo motero se enfrenta a una realidad distinta donde un simple despiste puede vaciar el saldo de puntos de su permiso de conducir de forma fulminante.
¿Es obligatoria la baliza V-16 en las motos según la DGT?
Existe una confusión generalizada sobre la baliza V-16, el dispositivo luminoso que sustituyó oficialmente a los triángulos de emergencia el pasado 1 de enero. Para los turismos, este elemento es ya un estándar de seguridad en vías interurbanas, pero la normativa para vehículos de dos ruedas es diferente.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido tajante al respecto: en el caso de las motocicletas no es obligatorio llevar la baliza V-16. Sin embargo, las autoridades canarias y nacionales recomiendan encarecidamente su uso. Su tamaño reducido permite guardarla en casi cualquier compartimento y su capacidad de señalización aumenta drásticamente la visibilidad del motorista en caso de avería o accidente, protegiendo su integridad física en condiciones de baja visibilidad.
La sanción de 200 euros que muchos motoristas cometen
A pesar de que el debate se centra a menudo en los nuevos dispositivos, la realidad de la multa DGT motoristas más frecuente y dolorosa para el bolsillo sigue vinculada a un elemento clásico: el casco. No se trata solo de llevarlo, sino de utilizarlo correctamente en todo momento, incluso en paradas breves.
Muchos conductores cometen el error de desabrocharse o retirarse el casco al detenerse en un semáforo en rojo, especialmente en zonas urbanas de Canarias donde el calor puede ser intenso. No obstante, retomar la marcha sin el sistema de protección debidamente ajustado es considerado una infracción muy grave.
Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico en marzo de 2022, las consecuencias han pasado de ser severas a drásticas. Si anteriormente esta falta conllevaba la pérdida de 3 puntos, la normativa actual eleva la sanción a la retirada de 4 puntos del carnet de conducir, manteniendo la cuantía económica en 200 euros.
Diferencias entre conductor y pasajero
Un detalle que los expertos en seguridad vial, como los del RACE, suelen subrayar es la responsabilidad legal de la infracción. Si es el conductor quien circula sin casco, la sanción es completa (dinero y puntos). Sin embargo, si es el pasajero quien incumple la norma, la multa de 200 euros recae sobre el conductor, pero en este caso no conlleva la pérdida de puntos.
Esta distinción es vital para entender cómo Tráfico prioriza la responsabilidad de quien maneja el vehículo, aunque el castigo económico sea inevitable para el titular.
Cómo evitar la pérdida de puntos este 2026
Para no ser víctima de una multa DGT motoristas, es fundamental interiorizar que el casco no es un accesorio opcional en ningún trayecto, por corto que sea. La vigilancia mediante cámaras de alta definición y drones se ha intensificado en los accesos a las grandes ciudades, detectando con facilidad a quienes inician la marcha en un semáforo sin haber asegurado su protección.
En resumen, aunque la baliza V-16 sigue siendo una recomendación inteligente para tu seguridad, el verdadero peligro para tu carnet reside en el uso negligente del casco. La seguridad no solo salva vidas, también protege tu derecho a conducir.