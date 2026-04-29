El oscarizado compositor Stephen Warbeck se incorpora al cartel del 20º aniversario de Fimucité

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), el más antiguo del mundo en su género, celebra en julio su vigésima edición. En este contexto tan especial, el festival acaba de anunciar la participación de uno de los grandes nombres de la composición audiovisual contemporánea: Stephen Warbeck, ganador del Óscar por Shakespeare in Love.
La presencia del compositor británico supone uno de los hitos de esta edición, como destaca el fundador y director del festival, el compositor y director de orquesta Diego Navarro. Stephen Warbeck asistirá a la Fimucité 20 Red Carpet Gala, que se celebrará el domingo 19 de julio (19.00 horas) en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife. Este concierto especial, dirigido por Diego Navarro, conmemorará las dos décadas del festival con un recorrido por algunas de las partituras más emblemáticas de la historia del cine, interpretadas por la Sinfónica de Tenerife, el Tenerife Film Choir y destacados solistas.
‘JEANNE DU BARRY’
Reconocido por su extraordinaria capacidad para narrar a través de la música, Stephen Warbeck ha firmado algunas de las partituras más memorables del cine reciente, como las de las películas Billy Elliot, La mandolina del capitán Corelli y Jeanne du Barry. Su estilo, caracterizado por una sensibilidad melódica única y un profundo rigor narrativo, le ha llevado también a destacar en teatro y televisión, con una sólida trayectoria en Broadway y el West End, así como en colaboraciones con la Royal Shakespeare Company.
Ganador del premio de la Academia de Hollywood y distinguido con reconocimientos como el Bafta por La corona vacía y el Drama Desk por Ha llegado un inspector, Warbeck representa la figura del compositor integral, capaz de transitar con naturalidad entre formatos y lenguajes. Durante su estancia en Tenerife, el maestro participará además en la Film Scoring Academy, compartiendo su experiencia con jóvenes talentos y reforzando la vocación formativa del festival.
El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife cuenta con el apoyo, como máximo patrocinador, de Turismo de Tenerife, por parte del Cabildo, que también lo respalda a través de Cultura, así como del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de autonómico. Fimucité agradece la implicación de la Sinfónica de Tenerife y el Auditorio de Tenerife, y otros colaboradores públicos y privados.