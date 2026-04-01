cultura

Elio Quiroga estrena el 5 de junio el film ‘Winnipeg, el barco de la esperanza’

El cineasta grancanario codirige con Beñat Beitia la película de animación en torno al exilio por la Guerra Civil, que además cuenta con la música del compositor tinerfeño Diego Navarro
Imagen de ‘Winnipeg, el barco de la esperanza’. / DA
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La película de animación Winnipeg, el barco de la esperanza llegará a la cartelera española, en castellano, catalán y euskera, el próximo 5 de junio. El film se basa en hechos reales ocurridos a finales de los años 30 del pasado siglo, en plena ola de exiliados españoles a las costas latinoamericanas. Dirigida por Beñat Beitia y el cineasta grancanario Elio Quiroga, esta coproducción entre España, Chile y Argentina traslada al espectador a 1939, tras la caída de Barcelona durante la Guerra Civil.

Winnipeg es el nombre de un barco carguero francés con capacidad para 100 oficiales y tripulantes que acaba transportando a más de 2.200 personas. Estos refugiados, que huyeron de los campos de concentración franceses, llegaron finalmente a Valparaíso (Chile), después de un mes de travesía incierta por el Atlántico y el Pacífico. La iniciativa la tomó el poeta Pablo Neruda, por entonces cónsul para la inmigración española en París, ayudando junto a su pareja, Delia del Carril, a miles de republicanos españoles que habían partido primero a Francia huyendo de la guerra.

Winnipeg, el barco de la esperanza narra la travesía de un padre y su hija, quienes, perseguidos por el conflicto bélico y la sinrazón humana, se aferran a su última posibilidad de libertad. Ambientada en el contexto del éxodo y el exilio republicano, la película aborda temas universales como la pérdida, la memoria y la esperanza.

En su equipo técnico destacan el compositor tinerfeño Diego Navarro -creador de las partituras de Mariposas negras y Atrapa la bandera, ambas ganadoras en la categoría de mejor película de animación en los Premios Goya, y de la también premiada El fotógrafo de Mauthausen, entre otras-, y el creador de personajes Miguel Francisco, con amplia experiencia liderando proyectos como Angry Birds, Best Friends, Kokoon o Stella.

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