Elio Quiroga estrena el 5 de junio el film ‘Winnipeg, el barco de la esperanza’

La película de animación Winnipeg, el barco de la esperanza llegará a la cartelera española, en castellano, catalán y euskera, el próximo 5 de junio. El film se basa en hechos reales ocurridos a finales de los años 30 del pasado siglo, en plena ola de exiliados españoles a las costas latinoamericanas. Dirigida por Beñat Beitia y el cineasta grancanario Elio Quiroga, esta coproducción entre España, Chile y Argentina traslada al espectador a 1939, tras la caída de Barcelona durante la Guerra Civil.
Winnipeg es el nombre de un barco carguero francés con capacidad para 100 oficiales y tripulantes que acaba transportando a más de 2.200 personas. Estos refugiados, que huyeron de los campos de concentración franceses, llegaron finalmente a Valparaíso (Chile), después de un mes de travesía incierta por el Atlántico y el Pacífico. La iniciativa la tomó el poeta Pablo Neruda, por entonces cónsul para la inmigración española en París, ayudando junto a su pareja, Delia del Carril, a miles de republicanos españoles que habían partido primero a Francia huyendo de la guerra.
Winnipeg, el barco de la esperanza narra la travesía de un padre y su hija, quienes, perseguidos por el conflicto bélico y la sinrazón humana, se aferran a su última posibilidad de libertad. Ambientada en el contexto del éxodo y el exilio republicano, la película aborda temas universales como la pérdida, la memoria y la esperanza.
En su equipo técnico destacan el compositor tinerfeño Diego Navarro -creador de las partituras de Mariposas negras y Atrapa la bandera, ambas ganadoras en la categoría de mejor película de animación en los Premios Goya, y de la también premiada El fotógrafo de Mauthausen, entre otras-, y el creador de personajes Miguel Francisco, con amplia experiencia liderando proyectos como Angry Birds, Best Friends, Kokoon o Stella.