Desvían un vuelo a Canarias por una emergencia a bordo

Una emergencia médica en un avión con destino Cabo Verde ha obligado este domingo, 12 de abril de 2026, a desviar un vuelo hacia Gran Canaria, donde se activó un operativo sanitario para atender a una pasajera con problemas de salud a bordo.
Según ha informado la cuenta oficial de Controladores Aéreos, la tripulación del vuelo, procedente de Portugal, solicitó prioridad para aterrizar tras detectarse la situación médica durante el trayecto.
La coordinación permitió agilizar las maniobras y garantizar la atención en tierra.
El avión inició un descenso continuado y realizó una espera al sur de la isla para preparar la aproximación final.
Durante ese tiempo, los controladores coordinaron con el aeropuerto la presencia de los servicios médicos necesarios para intervenir de inmediato tras el aterrizaje.