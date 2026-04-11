‘Caos’ meteorológico en Tenerife Norte: vuelos desviados y maniobras frustradas

La operatividad del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna se está viendo afectada durante la jornada de este sábado debido a condiciones meteorológicas adversas.
Según han informado los controladores aéreos a través de sus canales oficiales, la situación ha generado complicaciones en las maniobras de aterrizaje y despegue.
La baja visibilidad por los fenómenos meteorológicos adversos presentes en la zona han obligado a varias tripulaciones a realizar maniobras de aproximación frustrada (go-around) al no poder completar el aterrizaje de forma segura en el primer intento.
Como consecuencia, el control de tráfico aéreo ha activado circuitos de espera para organizar el flujo de aeronaves sobre el espacio aéreo de la Isla.
Desvíos a otros aeropuertos
Ante la persistencia de los problemas meteorológicos, algunos vuelos han optado por proceder a sus aeropuertos alternativos. Siguiendo los protocolos de seguridad aérea, los aviones se dirigen principalmente al Aeropuerto de Tenerife Sur para garantizar el desembarque del pasaje.
Se recomienda a los usuarios con vuelos programados para las próximas horas que consulten el estado de su trayecto con sus respectivas compañías aéreas o a través de las herramientas de información de Aena, debido a que los retrasos y desvíos pueden alterar la programación de la tarde.