Alerta en Canarias por vientos de 90 km/h: las zonas más afectadas este sábado

Canarias afronta este sábado una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con vientos de componente norte que alcanzarán rachas muy fuertes en gran parte del Archipiélago.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las cumbres centrales de Tenerife podrían registrar velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora durante la madrugada, manteniendo el aviso por peligro en diversas latitudes.
Viento y rachas máximas por islas
El viento soplará de moderado a fuerte en todas las islas, con especial incidencia en las zonas de medianías y cumbres.
- Tenerife: Se esperan rachas de 70 km/h que afectarán especialmente a las zonas altas de la dorsal, al norte y a la vertiente sur del área metropolitana. En las cumbres centrales, la intensidad será mayor, superando los 90 km/h.
- Gran Canaria: El aviso afecta a las cumbres y a las vertientes este y oeste, con rachas máximas de 70 km/h.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: La componente norte golpeará con fuerza cumbres y medianías, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de alcanzar rachas muy fuertes de 70 km/h.
- Lanzarote y Fuerteventura: El viento del noroeste presentará intervalos de fuerte en zonas de interior, girando a norte al final del día.
Precipitaciones
La previsión indica un predominio de cielos nubosos durante la mañana, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.
En Lanzarote y Fuerteventura, la nubosidad será persistente con lluvias probables durante la madrugada. A medida que avance la tarde, se espera que los cielos abran amplios claros, salvo en el sur, donde podrían aparecer nubes ocasionales.
Temperaturas y condiciones marítimas
Los termómetros registrarán un ligero ascenso, siendo este más acusado en las cumbres centrales de Tenerife.
En las capitales canarias, las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 21 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, mientras que Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 19 grados. La mínima más baja de la jornada se situará en El Hierro, con 9 grados en Valverde.
En el mar, la situación será complicada con vientos del norte de fuerza 4 a 6. Se prevé fuerte marejada a mar gruesa, acompañada de mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros de altura y aguaceros ocasionales en aguas del Archipiélago.