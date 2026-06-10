La Aemet avisa de un giro en el tiempo en Canarias con lloviznas y rachas de viento muy fuertes

La previsión meteorológica para este miércoles en el archipiélago canario indica un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas, especialmente por debajo de los 1.100 a 1.300 metros de altitud. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe probabilidad de lloviznas en medianías del nordeste a primeras horas del día. Con el avance de las horas, la nubosidad baja irá disminuyendo para dar paso a la apertura de amplios claros durante la tarde.
En el resto de las zonas de las islas, los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados. No obstante, se prevén algunos intervalos matinales en el suroeste de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura, donde la nubosidad tenderá a remitir por la mañana.
Temperaturas sin grandes cambios en el archipiélago
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en general o registrarán un ligero descenso, una bajada que se manifestará de forma más acusada en las zonas de interior y medianías del sur. Los termómetros marcarán variaciones térmicas notables según la isla, situándose la temperatura máxima en 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y la temperatura mínima en 15 grados en Valverde, en la isla de El Hierro. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 23 grados de máxima.
Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes
Respecto al viento, soplará el alisio de forma moderada, con presencia de intervalos de fuerte en las vertientes sureste y extremo noroeste de las islas. La Aemet advierte de que no se descartan rachas ocasionales muy fuertes, las cuales se registrarán especialmente durante la madrugada. Por el contrario, en las zonas del oeste y suroeste de las islas predominará el régimen de brisas, con viento flojo a moderado en las cumbres de Tenerife.
El estado del mar reflejará la intensidad del viento. Se espera viento del noreste de fuerza 5 o 6, que llegará a fuerza 7 de forma ocasional en el sureste y extremo noroeste, generando fuerte marejada con áreas de gruesa. En el nordeste las condiciones serán de noreste de fuerza 3 a 5 con marejada. Las zonas orientadas al suroeste registrarán viento variable de fuerza 1 a 3, situación de marejadilla y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros de altura.
Predicción meteorológica detallada por islas
- Tenerife: Cielos nubosos en el norte por debajo de 1100-1300 metros con lloviznas matinales en el nordeste; apertura de claros por la tarde. Poco nuboso en el resto e intervalos en el suroeste. Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de madrugada en el sureste y extremo noroeste. Brisas en el oeste. Temperaturas entre 20 y 26 grados.
- Gran Canaria: Nuboso en el norte por debajo de 1100 metros con lloviznas en medianías a primeras horas y claros por la tarde. Resto poco nuboso con intervalos matinales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en el interior, oscilando entre los 20 y los 23 grados. Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de madrugada en el sureste y noroeste.
- Lanzarote: Nuboso en el norte tendiendo a poco nuboso por la mañana. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas estables. Alisio moderado, ocasionalmente fuerte en la mitad sur al inicio del día. Mínima de 19 y máxima de 25 grados.
- Fuerteventura: Intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso por la mañana. Temperaturas estables o en ligero descenso. Alisio moderado con rachas fuertes en el oeste y la vertiente sur de Jandía. Termómetros entre 19 y 24 grados.
- La Palma: Cielos nubosos en el norte y este por debajo de 1100-1300 metros, lloviznas matinales y claros por la tarde. Temperaturas en ligero descenso en medianías del oeste. Alisio moderado con rachas muy fuertes de madrugada en sureste, noroeste y El Paso. Temperaturas entre 19 y 22 grados.
- La Gomera: Nuboso en el norte por debajo de 1100 metros con lloviznas en medianías y claros por la tarde. Poco nuboso en el resto. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de madrugada en el este y noroeste. Temperaturas estables entre 20 y 24 grados.
- El Hierro: Cielos nubosos en el norte por debajo de 1000 metros con lloviznas matinales en medianías; amplios claros por la tarde. Temperaturas estables, variando entre los 15 de mínima y los 20 de máxima. Alisio moderado con rachas muy fuertes de madrugada en sureste y noroeste.