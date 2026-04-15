EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Galatasaray

La Laguna Tenerife afronta este miércoles el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL), ante el potente Galatasaray con el firme propósito de hacer valer el factor cancha, que se granjeó a pulso durante el Top 16, para sellar su soñada clasificación para la Final Four de Badalona.
Txus Vidorreta, por aquello de los cupos necesarios para la Basketball Champions League, tuvo que dejar fuera de la convocatoria a Wesley Van Beck y Thomas Scrubb.
La Laguna Tenerife, mejor
Inicio con mucho ritmo (6-6) con un La Laguna Tenerife que, de la mano de Abromaitis se puso por delante (14-8). La reacción turca no se hizo esperar (14-14).
A golpe de triple, de Mills y Jaime, los locales se pusieron con 20-14 antes de que Gio, con un 2+1, situara el 22-14. Pozzecco lo tuvo que parar.
La manga se cerró con 28-16.
Descomunal defensa local
La Laguna Tenerife se disparó en el marcador (35-19) y, además, en defensa fue férreo en todo momento, cediendo solo 28 en tantos en 18 minutos (43-28).
Esa defensa fue tremenda, logrando que los turcos se mostraran impotentes de cara al aro con Pozzecco recibiendo una técnica y llegando al descanso con 46-28. El Canarias empezaba a ver, a lo lejos, la Final Four de Badalona.