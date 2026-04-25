EN DIRECTO | SD Ponferradina – CD Tenerife (1-1)

El CD Tenerife afronta este sábado, día 25 de abril, un nuevo compromiso lejos de casa en Primera Federación, visitando en El Toralín a la SD Ponferradina. Los blanquiazules buscarán en este encuentro lograr un triunfo que acerque de manera casi definitiva el objetivo de la temporada.
Este Ponferradina-Tenerife será la décima ocasión en la que el conjunto insular visite al berciano en competición liguera. En las nueve anteriores, los blanquiazules lograron puntuar en cinco visitas (tres triunfos y dos empates).
Crónica de la primera parte
Los blanquiazules saltaron al terreno de juego de El Toralín sabiendo que el Celta Fortuna había logrado arrancar un punto frente al Pontevedra. El ascenso matemático se había esfumado antes del inicio de empezar el duelo frente a la Ponferradina.
No fue buena la puesta en escena de los blanquiazules en el estadio de Bierzo. No se había cumplido el primer cuarto de hora de partido y Cervera perdió a Facundo Agüero por una lesión. Tuvo que salir, sin calentar, al terreno de juego Antal Yaakobishvili.
El joven central húngaro recibió como regalo de bienvenida un golpe en el rostro que le provocó una brecha. Tuvo que cambiar, incluso, la camiseta por la cantidad de sangra que emanó el jugador tinerfeñista.
Se desajustó el equipo tras la sustitución y la ‘Ponfe’ logró acaparar todo el protagonismo. El cuadro leonés asumió el mando y empezó a hostigar a Dani Martín. Avisaron casi consecutivamente Esquerdo y Borja Vázquez.
No falló la Ponferradina en la siguiente jugada. Jugada ensayada que culmina con la entrada de dos jugadores locales y acaba rematando, de cabeza, Keita, para convertir el 1-0. La defensa visitante se quedó mirando sin reaccionar. No se le ponía por delante un rival a los blanquiazules desde el duelo contra el Celta B.
Tardaron en reaccionar al gol leonés los de Cervera, quienes originaron algo de peligro con dos llegadas protagonizadas por Chapela y Enric.
En la recta final de la primera parte, el banquillo blanquiazul solicitó una revisión en el FVS por unas posibles manos en el área de la Deportiva. Las imágenes mostradas en el monitor al colegiado no fueron precisamente buenas, pero parece claro que hubo penalti. Pena máxima que el colegiado no pitó. Tras una larguísima revisión, el trencilla mantuvo su decisión inicial.
Para colmo de males, César tampoco pudo acabar la primera parte. En la última jugada de la primera parte, recibió una falta que le obligó a salir del terreno de juego cojeando.
Por lo tanto, el Tenerife no solo se marchó a lso vestuarios de El Toralín por detrás en el marcador, sino también con dos futbolistas lesionados: Facundo y César. Los contratiempos se ceban con la línea más débil del equipo.