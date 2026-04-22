Denuncian el “engaño” del Cabildo con la reforma del Heliodoro

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife criticó ayer al equipo de gobierno insular tras acceder a un informe oficial del área de Deportes que confirma la inviabilidad del actual plan de reforma para el Heliodoro Rodríguez López.
Según la documentación obtenida por el PSOE, el documento estratégico presenta “graves deficiencias” y requiere una reformulación integral, lo que bloquea cualquier inicio de obras.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, calificó la situación de “engaño“, recordando que la presidenta Rosa Dávila prometió que la remodelación estaría lista para el centenario del recinto, celebrado en julio de 2025. “Lo que tenemos hoy, en abril de 2026, es el reconocimiento de que no hay ni reforma ni un plan viable para hacerla”, subrayó la dirigente.
Raya insistió en que el Gobierno insular ha caído en un patrón de “anuncios sin respaldo presupuestario y compromisos sin planificación”. “Tenerife ha perdido tres años clave“, añadió.