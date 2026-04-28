La Isla Bonita tiene rincones que parecen sacados de un guion cinematográfico, pero hay uno en particular que logró seducir a una de las mayores estrellas de Hollywood. La visita de George Clooney a La Palma no fue solo un viaje de trabajo; fue un idilio con el patrimonio y el lujo canario. El actor eligió como refugio el Hotel Hacienda de Abajo, ubicado en el municipio de Tazacorte, un establecimiento que ostenta el título de ser el primer hotel emblemático de Canarias.
Nacido de la cuidadosa restauración de una antigua hacienda azucarera del siglo XVII, este espacio es hoy un referente donde convergen la historia, el arte y la naturaleza desbordante del Valle de Aridane. La propiedad, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XV, floreció gracias al cultivo de la caña de azúcar antes de transformarse en el oasis exclusivo que cautivó a los Clooney.
George Clooney y su refugio en la Hacienda de Abajo
Durante el rodaje de su película para Netflix, Good Morning, Midnight, George Clooney se instaló en una de las suites más exclusivas de este “hotel museo”. Por un precio aproximado de 1.000 euros la noche, el actor disfrutó de un entorno blindado para garantizar su privacidad y la de su familia. Para evitar miradas indiscretas, el hotel llegó a instalar vallas en las zonas más visibles, permitiendo que la estrella se sintiera como en su propia casa de Lago Como, pero con el aroma de las plataneras palmeras.
Lo que diferencia a este establecimiento de cualquier otro hotel de lujo es su alma de coleccionista. Con más de 1.300 piezas de arte, que incluyen tapices flamencos y relojes del siglo XVIII, la Hacienda de Abajo es un entorno tan delicado que mantiene una política de “solo adultos”. Esta exclusividad fue clave para que George Clooney encontrara el descanso necesario tras las largas jornadas de grabación en localizaciones extremas como el Roque de los Muchachos.
El día a día de George Clooney en La Palma
La rutina de la estrella en Tazacorte era propia de una superproducción. Cada mañana, George Clooney salía escoltado del hotel hacia el puerto, donde un helicóptero lo trasladaba directamente a los sets de rodaje. A pesar del hermetismo inicial, el actor terminó por mostrar su faceta más humana y cercana, accediendo a fotografiarse con fans y disfrutando de excursiones familiares para el avistamiento de delfines en el barco Fantasy.
El rodaje llevó a George Clooney por escenarios naturales únicos: desde los telescopios del Observatorio hasta el emblemático Faro de Fuencaliente y los frondosos bosques de Los Tilos. La elección de estos lugares no fue casual; el actor buscaba la singularidad visual que solo Canarias puede ofrecer para una historia de ciencia ficción.
Gastronomía de lujo para una estrella de Hollywood
El paladar de George Clooney también fue testigo de la excelencia canaria. En el restaurante del hotel, “El Sitio”, la cocina contemporánea utiliza ingredientes locales como el plátano de La Palma en platos de vanguardia. Desde el guacamole con chips de plátano hasta postres creativos como la “maceta príncipe Alberto”, la oferta gastronómica completó una experiencia que el actor calificó como inmejorable.
La estancia de George Clooney ha puesto a Tazacorte y a La Palma en el mapa del turismo cinematográfico de alto nivel. Su paso por la Hacienda de Abajo no fue solo una anécdota; es el testimonio de cómo el patrimonio histórico de Canarias puede competir con los mejores destinos del mundo. Tras su marcha, el eco de su presencia sigue vivo en un hotel que hoy es recordado, más que nunca, como el rincón donde una leyenda del cine encontró su propia parcela de paraíso.