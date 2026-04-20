Los expertos coinciden: empieza la temporada de cucarachas en casa, pero así puedes eliminarlas al 100% por solo un euro

Con la subida de las temperaturas en el archipiélago, el avistamiento de insectos en zonas urbanas se ha disparado. Es una realidad inevitable: los expertos coinciden en que la temporada de calor marca el inicio oficial de la proliferación de plagas. Sin embargo, no es necesario realizar una gran inversión en empresas de fumigación si se actúa a tiempo con las cucarachas en casa. Existe una fórmula para eliminarlas al 100% utilizando un producto básico que apenas cuesta un euro en cualquier supermercado de Canarias.
El truco del vinagre: cómo eliminarlas al 100% con un euro
La clave no está en el veneno, sino en la repelencia. Los especialistas en sanidad ambiental explican que las cucarachas tienen un sentido del olfato extremadamente sensible. Por ello, el vinagre de limpieza (que suele costar menos de un euro la botella) se convierte en el aliado perfecto para las cucarachas en casa. Su ácido acético actúa como un repelente natural que estos insectos detestan.
Para lograr eliminarlas al 100%, la rutina debe ser estricta:
- Limpieza de superficies: Fregar los suelos y limpiar las encimeras con una mezcla de agua y vinagre al menos una vez por semana.
- Desinfección de zonas críticas: Aplicar el producto directamente en los bajos de los electrodomésticos y detrás del motor de la nevera, donde el calor las atrae.
- Mantenimiento preventivo: Los expertos señalan que el olor residual del vinagre es suficiente para que el insecto decida no entrar en la vivienda.
La importancia del sellado y los desagües por las cucarachas en casa
Aunque el vinagre es eficaz, los especialistas advierten que para eliminarlas las cucarachas en casa al 100% hay que cerrarles el paso físicamente. Las cucarachas no aparecen por arte de magia; entran por grietas, zanjas y, sobre todo, por los desagües que no se utilizan a diario.
Si tienes un baño secundario o un bidé que apenas usas, el consejo de los expertos es tajante: taponar los desagües. Al hacerlo, eliminas su principal autopista de entrada desde las alcantarillas. Asimismo, sellar con masilla o silicona cualquier fisura en los azulejos de la cocina puede marcar la diferencia entre una casa limpia y una infestada.
Otros remedios de bajo coste para las cucarachas en casa: Laurel y Canela
Si el olor del vinagre te resulta demasiado fuerte, puedes reforzar la barrera con otros elementos que también cuestan cerca de un euro. Colocar hojas de laurel y canela en las despensas o cerca de las ventanas ayuda a crear un escudo aromático adicional. Los expertos coinciden en que estos remedios caseros, aunque simples, son altamente efectivos si se combinan con una higiene óptima del hogar.
En las viviendas bajas o locales a pie de calle, se recomienda prestar especial atención al momento de ventilar. Es en ese breve intervalo cuando los ejemplares suelen colarse. Por ello, el uso de estos repelentes naturales cerca de los marcos de las puertas es una medida que los especialistas recomiendan aplicar desde este mismo instante para garantizar que tu casa permanezca libre de plagas todo el verano.