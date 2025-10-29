Expertos advierten de la cucaracha americana que amenaza a Canarias: más grandes y peligrosas

La cucaracha americana (Periplaneta americana) ya se ha extendido por el 88 % de las provincias españolas, incluyendo Ceuta y Melilla, según un análisis de Anticimex, empresa especializada en control de plagas y sanidad ambiental. El informe, elaborado por los expertos Carlos Pradera y Erik Rodríguez, es el primero en ofrecer un mapa detallado de su presencia y avance en España.
Una invasión en aumento desde hace décadas
Aunque su llegada se remonta al siglo XVIII, en los últimos 50 años la expansión de la cucaracha americana en España se ha disparado. Su presencia es especialmente notable en el litoral mediterráneo, Canarias y Baleares, pero ya se ha consolidado en grandes ciudades del interior como Madrid, donde aparece incluso en zonas céntricas.
Solo seis provincias —Álava, Ávila, Segovia, Soria, Teruel y Zamora— no han registrado todavía actividad confirmada de esta especie invasora.
La plaga más común en España en 2024 y 2025
Las cucarachas encabezan el ranking de plagas urbanas en España.
- En 2024 protagonizaron el 42 % de los servicios de desinsectación, por delante de los roedores (25 %).
- En 2025, hasta mayo, las intervenciones para erradicarlas han aumentado un 20 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Las tres especies más habituales en entornos urbanos son:
- Cucaracha alemana (Blattella germanica): ligada a cocinas, despensas y locales hosteleros.
- Cucaracha oriental (Blatta orientalis): frecuente en sótanos y alcantarillas.
- Cucaracha americana (Periplaneta americana): más grande y resistente, se desplaza desde infraestructuras subterráneas hacia viviendas y negocios.
El cambio climático acelera su reproducción
El aumento de temperaturas durante todo el año favorece que esta especie se reproduzca más veces, haciendo más difícil frenar su avance.
Cómo es la cucaracha americana
Se caracteriza por:
- Tamaño: entre 34 y 53 mm
- Longevidad: puede vivir hasta 706 días
- Alta capacidad de adaptación y gran rapidez
- Los machos pueden volar en noches cálidas y húmedas
Esta combinación la convierte en una plaga compleja y especialmente difícil de eliminar.
Un riesgo para la salud en las ciudades
El alcantarillado urbano es su hábitat ideal: sucio, húmedo y con acceso directo a múltiples puntos de la ciudad. Al desplazarse por estas zonas:
- Transportan microorganismos patógenos que pueden causar salmonelosis, disentería o gastroenteritis.
- Sus excrementos y mudas contienen alérgenos que afectan a personas con problemas respiratorios.
“Una de las especies más difíciles de combatir”
“El avance de la cucaracha americana en España es imparable”, alerta Carlos Pradera, portavoz de Anticimex. Su ciclo vital en entornos insalubres y la resistencia a tratamientos tradicionales complican los esfuerzos de erradicación.
Cómo prevenir una infestación
Para evitar su llegada a hogares y empresas, los especialistas recomiendan:
- Mantener cocinas y despensas limpias
- Guardar alimentos en envases herméticos
- Limpiar zonas ocultas bajo electrodomésticos
- Controlar fugas y humedades
- Sellar grietas y accesos
- Retirar la basura con frecuencia
Aun así, las infestaciones de cucarachas requieren habitualmente la intervención profesional. Empresas como Anticimex aplican tecnologías sostenibles y métodos avanzados para garantizar espacios seguros y protegidos frente a las plagas.