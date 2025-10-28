Los mitos sobre las cucarachas en casa: qué no funciona, qué sí recomienda la ciencia y cómo actuar en Canarias

Ni “inofensivas” ni fáciles de eliminar con trucos virales. Las cucarachas son una plaga urbana capaz de contaminar alimentos y superficies, y sus alérgenos (como Bla g 1 y Bla g 2) se asocian a asma y sibilancias, especialmente en viviendas vulnerables.
En plena avalancha de consejos caseros, aclaramos los mitos más repetidos y ofrecemos pautas eficaces para hogares en Canarias.
“El laurel las elimina por completo”
No. El laurel contiene compuestos aromáticos (eugenol, 1,8‐cineol, etc.) que podrían incomodar a algunos insectos, pero no erradica una infestación. En el mejor de los casos actúa como repelente débil y temporal. Colocar hojas —frescas o secas— no sustituye un plan de control.
“Son inofensivas”
Tampoco. Aunque rara vez muerden, sí representan un riesgo: transportan microorganismos y sus alérgenos agravan problemas respiratorios. En casas con humedad o ventilación deficiente, la exposición puede aumentar.
“Si aparece una, es algo puntual”
Suele ser la punta del iceberg. Ver una cucaracha (especialmente nocturna) indica que hay refugios y recursos disponibles (agua, comida, grietas). Ignorarlo permite que la plaga se multiplique rápido.
Lo que sí funciona (y conviene en Canarias)
1) Manejo Integrado de Plagas (MIP/IPM) en casa
- Higiene estricta: fregaderos secos por la noche, cero restos en encimeras, basura cerrada y sacada a diario.
- Sellado de grietas y puntos de entrada (zócalos, pasamuros, marcos, cajas de persiana).
- Orden y almacenamiento: alimentos en recipientes herméticos; evitar cartón húmedo.
- Control de humedad: reparar fugas; ventilar baños y cocinas (clave en climas templados‐húmedos de Canarias).
Monitoreo y cebos en gel
- Trampas adhesivas para saber dónde se mueven (rincones, motores de nevera/lavavajillas, bajo fregadero).
- Cebos en gel profesionales/domésticos (uso siempre según etiqueta) colocados donde están: detrás de electrodomésticos, bisagras, zócalos. Renovar según indicaciones y no limpiar justo encima del cebo para no retirar el atractivo.
Rotación de activos y evitar “sprays a lo loco”
- Los aerosoles de descarga total y fumígenos suelen fallar en nidos ocultos y desplazan la plaga. Prioriza cebos y el acceso de un profesional cuando la infestación persiste.
- Si usas biocidas, no mezcles productos, respeta dosis y plazos y mantenlos fuera del alcance de niños y mascotas.
Cuándo llamar a un profesional
- Si hay cucarachas diurnas, hembras grávidas (ootecas) visibles, olores dulzones o reaparecen tras “trucos caseros”, pide una intervención técnica con plan de seguimiento.
- “Laurel, café, limón o vinagre”: pueden enmascarar olores o molestar, pero no acaban con la plaga.
- “Ultrasónicos”: eficacia irregular; no sustituyen el MIP.
- “Lejía en el desagüe”: desinfecta momentáneamente, no destruye nidos en cavidades.
- “Si pulverizo más, funciona mejor”: error; puedes crear resistencias y riesgos para tu salud.