el jardín

Los mitos sobre las cucarachas en casa: qué no funciona, qué sí recomienda la ciencia y cómo actuar en Canarias

En plena avalancha de consejos caseros, aclaramos los mitos más repetidos y ofrecemos pautas eficaces para hogares en las Islas
Los mitos sobre las cucarachas en casa: qué no funciona, qué sí recomienda la ciencia y cómo actuar en Canarias
Los mitos sobre las cucarachas en casa: qué no funciona, qué sí recomienda la ciencia y cómo actuar en Canarias. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Ni “inofensivas” ni fáciles de eliminar con trucos virales. Las cucarachas son una plaga urbana capaz de contaminar alimentos y superficies, y sus alérgenos (como Bla g 1 y Bla g 2) se asocian a asma y sibilancias, especialmente en viviendas vulnerables.

En plena avalancha de consejos caseros, aclaramos los mitos más repetidos y ofrecemos pautas eficaces para hogares en Canarias.

  1. Una plaga de cucarachas más grandes amenaza a Canarias (y a toda España)Una plaga de cucarachas más grandes amenaza a Canarias (y a toda España)
  2. El refugio secreto de las cucarachas podría estar en este punto concreto de tu cocina (y lo usas todos los días)Los expertos lo confirman: el refugio secreto de las cucarachas podría estar en este punto concreto de tu cocina

“El laurel las elimina por completo”

No. El laurel contiene compuestos aromáticos (eugenol, 1,8‐cineol, etc.) que podrían incomodar a algunos insectos, pero no erradica una infestación. En el mejor de los casos actúa como repelente débil y temporal. Colocar hojas —frescas o secas— no sustituye un plan de control.

“Son inofensivas”

Tampoco. Aunque rara vez muerden, sí representan un riesgo: transportan microorganismos y sus alérgenos agravan problemas respiratorios. En casas con humedad o ventilación deficiente, la exposición puede aumentar.

“Si aparece una, es algo puntual”

Suele ser la punta del iceberg. Ver una cucaracha (especialmente nocturna) indica que hay refugios y recursos disponibles (agua, comida, grietas). Ignorarlo permite que la plaga se multiplique rápido.

Lo que sí funciona (y conviene en Canarias)

1) Manejo Integrado de Plagas (MIP/IPM) en casa

  • Higiene estricta: fregaderos secos por la noche, cero restos en encimeras, basura cerrada y sacada a diario.
  • Sellado de grietas y puntos de entrada (zócalos, pasamuros, marcos, cajas de persiana).
  • Orden y almacenamiento: alimentos en recipientes herméticos; evitar cartón húmedo.
  • Control de humedad: reparar fugas; ventilar baños y cocinas (clave en climas templados‐húmedos de Canarias).

Monitoreo y cebos en gel

  • Trampas adhesivas para saber dónde se mueven (rincones, motores de nevera/lavavajillas, bajo fregadero).
  • Cebos en gel profesionales/domésticos (uso siempre según etiqueta) colocados donde están: detrás de electrodomésticos, bisagras, zócalos. Renovar según indicaciones y no limpiar justo encima del cebo para no retirar el atractivo.

Rotación de activos y evitar “sprays a lo loco”

  • Los aerosoles de descarga total y fumígenos suelen fallar en nidos ocultos y desplazan la plaga. Prioriza cebos y el acceso de un profesional cuando la infestación persiste.
  • Si usas biocidas, no mezcles productos, respeta dosis y plazos y mantenlos fuera del alcance de niños y mascotas.

Cuándo llamar a un profesional

  • Si hay cucarachas diurnas, hembras grávidas (ootecas) visibles, olores dulzones o reaparecen tras “trucos caseros”, pide una intervención técnica con plan de seguimiento.
  • “Laurel, café, limón o vinagre”: pueden enmascarar olores o molestar, pero no acaban con la plaga.
  • “Ultrasónicos”: eficacia irregular; no sustituyen el MIP.
  • “Lejía en el desagüe”: desinfecta momentáneamente, no destruye nidos en cavidades.
  • “Si pulverizo más, funciona mejor”: error; puedes crear resistencias y riesgos para tu salud.
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas