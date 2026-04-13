Ya hay fecha para la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz de Tenerife

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Santa Cruz de Tenerife se demorará hasta el año 2029, cuando previsiblemente, entren en vigor las restricciones al tráfico rodado y la prohibición de acceso al área acotada con el objetivo de reducir los niveles de CO2.
Para dar cumplimiento a esta obligación, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento capitalino aprobará hoy el borrador del proyecto de la ordenanza para la creación y regulación de la ZBE, con la intención de que su aprobación inicial y elevación se lleve al próximo pleno municipal.
Esta norma supone un paso más por la movilidad sostenible que se materializa a través de un programa integral, financiado a través de los fondos europeos Next Generation con una partida de 12 millones de euros, que incluye, además de la ZBE, la compra de 11 guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga, la remodelación de las calles Imeldo Serís y La Rosa, y la red de movilidad personal.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, detalla que “estamos ante el primer paso de un proceso que debe pasar aún por el pleno, tras el cual la ordenanza saldrá a exposición pública para que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas. Una vez transcurrido ese periodo que será de un mes, se procederá a corregir el documento con las aportaciones que se tengan cabida y elevarlo a aprobación definitiva”.
El regidor destaca que en la redacción de este borrador se ha incidido en la creación de una ordenanza flexible, “contemplando un proceso de adaptación por parte de la ciudadanía, con un periodo de carencia de 18 meses para la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos de la ZBE y de 36 para imponer sanciones, por lo que su aplicación efectiva no se hará efectiva hasta 2029”.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, afirma que esta ordenanza “tiene como fin la mejorar la salud pública de la ciudadanía a través de la reducción de las emisiones contaminantes, de gases de efecto invernadero y el ruido procedente del tráfico rodado motorizado”. Un objetivo, que, apunta, está en línea con el compromiso del Ayuntamiento por la movilidad sostenible y que se articula a través de diferentes líneas de acción, tanto del fomento del transporte público como de la ordenación de la movilidad y de los estacionamientos.
Alonso explica que “el borrador de la ordenanza se ha llevado a cabo contando con la opinión de los vecinos y de los diferentes sectores económicos y sociales afectados, incluyendo además las excepcionalidades necesarias para elaborar una norma adaptada a Santa Cruz que dé cumplimiento a la normativa nacional de Movilidad Sostenible”.
Aplicación
La ZBE se ubica en el perímetro interior comprendido entre el barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa de dichas vías. Las restricciones de acceso a dicho área, para cuyo control se instalarán cámaras y sensores, se aplicarán de lunes a sábado, de 7.00 a 20.00 horas y no afectarán a ciclomotores, bicicletas, VMP y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B, que tendrán acceso libre sin ningún tipo de trámite.
Las restricciones sólo se aplicarán a vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y los de diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006. Sin embargo, el desarrollo de la ordenanza contempla un número de exenciones para facilitar su acceso previo cumplimiento de determinados requerimientos, como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que tendrá carácter gratuito.
Dicha exención se aplicará a los vehículos de residentes de la ZBE, los que estén de alta en el padrón del rodaje en el ámbito delimitado dentro de la zona, así como los declarados por parte de las personas domiciliadas en la ZBE en régimen de propiedad, usufructo, renting o leasing.