Filmoteca Canaria exhibe ‘Prisión’ en el ciclo dedicado a Ingmar Bergman

Filmoteca Canaria continúa con el ciclo Bergman antes de Bergman, que aborda los inicios del cineasta Ingmar Bergman (1918-2007), con la proyección de Prisión (Fängelse, 1949), considerada la primera creación verdaderamente personal del director sueco, en la que consolidó los grandes temas que marcarían toda su filmografía. Una película que dialoga con el existencialismo y también con el expresionismo, presentando una asfixiante historia en torno a la culpa y la falta de coherencia.
Exhibida el martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, la película se proyecta hoy jueves (19.00 horas) en el Espacio Cultural La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, en versión original subtitulada. La sesión es de entrada gratuita, hasta completar el aforo.