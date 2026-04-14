‘Guanches ayer, hoy canarios’ se presentará el jueves en el MUNA

El salón de actos del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) acogerá este jueves, a las 19.00 horas, la presentación del libro Guanches ayer, hoy canarios. Apuntes de la historia e identidad de un pueblo macaronesio, obra del geólogo y paleontólogo Francisco García Talavera Casañas, una publicación revisada y ampliada en la que el autor recopila un total de 58 artículos, tanto científicos como de divulgación, fruto de decenios de investigación, que han sido publicados en revistas especializadas y en diferentes medios de comunicación.
Bajo el sello editorial de Kinnamon, García- Talavera incorpora trece artículos nuevos respecto a la última edición de hace diez años e invita al lector a profundizar en el reconocimiento de la identidad canaria a partir de tres pilares fundamentales consolidadas a lo largo de la historia y que a su juicio no han sido suficientemente valorados. El primero de ellos es la alta supervivencia guanche a la conquista, “como avala que entre el 50% y el 60% de los canarios cuentan con ADN norteafricano”.
El segundo es la “enorme” influencia portuguesa en el habla y en los apellidos, que García-Talavera acompaña de otro dato significativo: “Un tercio de los apellidos arraigados en Canarias son de origen portu-galaico”. Y el tercer aspecto íntimamente ligado a la historia de los isleños ha sido -agrega- la “extraordinaria labor de nuestro pueblo en la conformación y poblamiento de las nuevas naciones americanas”.
El libro, prologado por el periodista Carmelo Rivero, Premio Canarias de Comunicación, está estructurado en ocho capítulos y la variedad de materias que aborda, unido a la capacidad didáctica de su autor, despertará el interés del lector y facilitará la comprensión de sus contenidos. En sus páginas encontrará aspectos relacionados con la conquista, colonización y pervivencia de los guanches, pero también sobre la genética molecular, el vulcanismo, los cráteres de impacto por meteoritos, el reto demográfico y las relaciones históricas, genéticas, culturales y lingüísticas de los canarios con África y con América.
“Los canarios tenemos una identidad cultural, solo hay que recordar que existen más de 200 géneros folclóricos. Pero también una identidad lingüística, reconocida como el español de Canarias; una identidad genética, con una evidente pervivencia del ADN guanche, y una cuarta identidad, en este caso onomástica, con una decena de apellidos guanches plenamente vigentes”, concluyó el geólogo y paleontólogo canario.