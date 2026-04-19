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Hallan un cadáver en la zona en la que buscaban a un hombre desaparecido en Canarias

Guardia Civil y Bomberos trabajan en recuperar el cuerpo sin vida, en una zona de difícil acceso por tierra
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Agentes de la Guardia Civil y efectivos del Consorcio de Bomberos de Lanzarote trabajan desde este mediodía en recuperación del cuerpo sin vida de una persona en el Risco de Famara.

Fuentes de la benemérita detallan a Europa Press que el cadáver, avistado desde una moto de agua y por el Consorcio de Bomberos de la isla, se encontraría en una zona de difícil acceso por tierra, de forma que los efectivos intentan acceder al sitio con un helicóptero.

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Se trataría de la misma zona de búsqueda en la que, desde el miércoles, se trataba de localizar a un senderista uruguayo, de 41 años, que habría salido a hacer senderismo por el Camino de las Rositas, en la localidad de Ye, en Haría. Por el momento, no se ha confirmado la identidad del cuerpo localizado.

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