Buscan a un desaparecido en Canarias: la Guardia Civil investiga tras encontrar su coche

La Guardia Civil mantiene activo desde este jueves, 16 de abril, un amplio dispositivo de búsqueda en la zona de Famara, Lanzarote, para dar con el paradero de un desaparecido. Se trata de un senderista que tenía previsto realizar diversas rutas de excursión por este entorno de la Isla.
Uno de los puntos clave de la investigación se sitúa en el aparcamiento de las Rositas, lugar donde las patrullas de la Guardia Civil han localizado el vehículo del desaparecido. A partir de este punto, los agentes han iniciado varias batidas a pie en las zonas próximas para tratar de hallar pistas sobre su ruta.
Despliegue de medios aéreos y terrestres
En el operativo trabajan de forma coordinada efectivos de la Benemérita con el apoyo del helicóptero de la unidad aérea de Fuerteventura, que ha realizado varios reconocimientos sobre el terreno sin resultados positivos por el momento.
Además del rastreo aéreo, participan en las labores:
- Bomberos del consorcio insular.
- Personal de Emerlan.
- Agentes de la Policía Local.
Búsqueda en zonas de difícil acceso
Debido a la compleja orografía del terreno, los equipos de emergencia están utilizando drones para la inspección de áreas de difícil acceso, centrando los esfuerzos especialmente en la zona del risco y en la franja costera.
Las labores de rastreo se mantienen activas tanto por aire como por tierra. La Guardia Civil continúa con las operaciones de localización, extendiendo el perímetro de búsqueda desde el punto donde se halló el coche hacia los senderos y acantilados de la zona.