El Costa Adeje Tenerife Egatesa y el Athletic Club empatan a cero en la primera mitad del compromiso liguero que están dirimiendo en el Heliodoro Rodríguez López con una buena entrada de espectadores.
El conjunto de Yerai Martín, con importantes bajas en su alineación inicial, se plantó delante de uno de los equipos más en forma del campeonato con una buena presión arriba tratando de robar y acortar las distancias para poder atacar la meta del cuadro bilbaíno aunque fueron las visitantes las que avisaron con un remate desviado.
Luego fue Elba, con una gran acción defensiva la que evitó sustos a la portería de Nay Cáceres dentro de un partido que tenía mucho ritmo pero nada de peligro en las áreas.
La opción más clara de gol del primer tiempo la tuvo Pinedo con un gran lanzamiento de una lejana falta que se marchó fuera por poco cuando el partido transitaba por el minuto 20.
Padilla peleaba en solitario arriba para las blanquiazules cuando llegó una jugada polémica. Al más fiel estilo del portero del Güímar en su polémica eliminatoria copera ante el Sporting Hortaleza, Nay Cáceres se quitó de encima levemente a una atacante rojiblanca y la colegiada decretó un penalti que luego anularía tras la revisión de VAR solicitada por el entrenador local.
Eso sucedió a la media hora de juego y bajo un dominio de las visitantes que se acrecentaría en la recta final de la primera mitad, pero sin generar peligro sobre el área local.