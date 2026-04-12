Sus 60 vecinos dicen basta: la isla habitada más pequeña de España quiere independizarse

La isla de Tabarca, un enclave de apenas 30 hectáreas situado frente a la costa de Alicante, ha iniciado formalmente los trámites administrativos para modificar su estatus jurídico. Los residentes permanentes, un grupo de apenas 60 personas, buscan dejar de depender directamente del consistorio alicantino para constituirse como una entidad local menor.
Este movimiento administrativo permitiría a la población del islote gestionar sus propios recursos y competencias de manera autónoma. La iniciativa ha sido respaldada por más de la mitad de los vecinos censados, quienes han ratificado la propuesta mediante una recogida de firmas.
Un malestar acumulado por el aislamiento
El proceso no es una decisión espontánea, sino el resultado de un descontento que la asociación vecinal ha manifestado durante más de una década. Los habitantes denuncian una falta de atención institucional adecuada a las características únicas de su territorio. Entre las principales demandas se encuentra un trato diferenciado que permita la conservación del patrimonio y la mejora de servicios básicos.
El aislamiento geográfico es uno de los factores determinantes en esta reclamación. Actualmente, la vida diaria en el islote está condicionada por el transporte marítimo, cuya operatividad depende estrictamente del clima. Según los residentes, las mejoras prometidas en este ámbito no se han ejecutado, dificultando el acceso a servicios esenciales.
Hacia la capacidad real de decisión
La conversión en entidad local menor es vista por los impulsores de la iniciativa como la única vía para obtener capacidad real de decisión. Aunque Tabarca es reconocida por los visitantes como un destino de interés turístico, los habitantes locales subrayan la necesidad de autonomía para gestionar el futuro de la isla.
La figura jurídica de entidad local menor dotaría a la comunidad de competencias directas, permitiéndoles afrontar con recursos propios las problemáticas derivadas de su condición insular, que hasta ahora dependen de la gestión centralizada desde el Ayuntamiento de Alicante.