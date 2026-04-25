Laia Costa: “Estoy abierta a trabajar en proyectos en cualquier parte del mundo”

Laia Costa (Barcelona, 1985) ha participado en las VI Jornadas del Oficio Cinematográfico, en el marco del 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque debutó en el cine en 2011, la mayoría del público le puso cara gracias a Cinco lobitos, que le supuso el premio a la mejor actriz en el Festival de Málaga y el Goya. Ha rodado en producciones inglesas, estadounidenses, argentinas, alemanas e italianas. Se encuentra en plena promoción de La momia de Lee Cronin, su primera incursión en el cine de terror. Y tiene pendiente de estreno Thriller, de Daniel Sánchez Arévalo.
-¿Cuál ha sido su motivación para participar en las VI Jornadas del Oficio Cinematográfico?
“Es mi primera vez en el Festival de Las Palmas. Siempre es interesante dialogar con el público, te da una proximidad especial. Se trata de humanizar el oficio del cine”.
-¿Hubo alguna película que le hizo decir: “Voy a ser actriz”?
“La verdad es que no. Que me haya convertido en actriz ha sido un proceso de años. Empecé por casualidad y con el paso del tiempo he ido conociendo y respetando el oficio”.
-¿Cómo ve el cine del siglo XX alguien que hace cine en el XXI?
“Óliver Laxe dijo en las jornadas del Festival de Las Palmas que a veces vemos una película, pasan 10 años y la percepción ha cambiado. Todos somos seres humanos cambiantes. Y la sociedad también cambia. Es interesante revisar películas y hacer nuevas lecturas. El Festival de Las Palmas se ha inaugurado con Fausto, una película que tiene 100 años, con música en directo. Los festivales ofrecen joyas como estas”.
-En 2015 rueda ‘Victoria’, producción alemana, rodada en un único plano secuencia. ¿Esta forma de rodar exige un mayor nivel de concentración actoral?
“La persona que hizo el casting de esa película me seleccionó porque me había visto en una obra de teatro y pensó que podía hacer lo mismo en el cine. Creo que es más difícil rodar una película de terror donde lo que está ocurriendo no lo ves y te lo tienes que imaginar”.
-En 2017 la pudimos ver en la película argentina ‘Nieve negra’. ¿Cómo recuerda la experiencia de compartir cartel con actores tan consagrados como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Federico Luppi?
“Fue la primera vez que compartía cartel con gente tan importante. Los disfruté mucho. Entendí que el cine es algo colectivo y que cada uno tiene que aportar su parte. La rodamos en Argentina y Andorra y creamos una familia cinematográfica. El rodaje de Victoria fue más punki. El de Nieve negra nos llevó varios meses de rodaje. Fueron dos maneras de rodar muy distintas”.
“Rodar ‘Cinco lobitos’ fue como una vuelta a casa”
-Ha rodado varios filmes en Estados Unidos, como ‘Newness’, ‘Piercing’, ‘Como la vida misma’, ‘Duck Butter’ o ‘Maine’. ¿Percibe diferencias en la forma de rodar respecto a España?
“No creo que sea un tema de geolocalización. Los artistas son tan diferentes y los proyectos demandan cosas tan distintas. Creo que en cada rodaje se crea un microcosmos, y se crean dinámicas diferentes. La única diferencia que percibo entre Estados Unidos y España es el presupuesto. Ellos suelen manejar más dinero”.
-¿Qué ha significado en su carrera su aparición en ‘Cinco lobitos’, de Alauda Ruiz de Azúa?
“Rodar Cinco lobitos fue como una vuelta a casa. Pude volver a rodar en España después de muchos años rodando fuera. Hicimos la película en el momento correcto. Fue un éxito, ganamos todos los premios. Para los productores era su primera película. Fue la primera vez para mucha gente del equipo. Celebrar este éxito fue una sorpresa”.
-También suele rodar en producciones inglesas como la película ‘Only You’ o la serie ‘The Diplomat’. ¿Por qué se mueve tanto por el mundo?
“Victoria fue una carta de presentación en el mundo del cine internacional. Y desde entonces trabajo con agentes estadounidenses y anglosajones. Tomamos las decisiones en equipo. Estoy abierta a trabajar en cualquier parte del mundo”.
-Se acaba de estrenar ‘La momia de Lee Cronin’, su primera incursión en el cine de terror. ¿Qué tal la experiencia?
“Increíble. El director Lee Cronin y los productores son genios contemporáneos del terror. Fue muy bonito descubrir los procesos internos y conocer los diferentes departamentos. En el cine de terror es muy importante el maquillaje y el departamento prostético, que es el que crea los monstruos. Los actores en este tipo de cine aprendemos a saber caer, a pegar o llevar cables de seguridad. Es un trabajo muy físico, que nunca había hecho. Luego están los dobles, que nos sustituyen en determinadas escenas”.
-Ya tiene un nuevo proyecto en el horizonte: ‘Thriller’, de Daniel Sánchez Arévalo. ¿Qué nos puede adelantar?
“No sé cuándo se estrena. Es un proyecto para Netflix. Es un thriller muy divertido que se centra en una investigación policial tras un atraco a un banco. El punto de vista cambia constantemente. Es una película que ofrece muchos juegos”.