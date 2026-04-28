Lluvias en Canarias: la Aemet confirma a qué hora empezará a cambiar el tiempo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el pronóstico para este martes, destacando una jornada marcada por la nubosidad predominante y la probabilidad de precipitaciones débiles en diversos puntos del archipiélago canario. La estabilidad térmica será la tónica general, con termómetros que apenas registrarán variaciones significativas.
Según la Aemet, el norte de las islas de mayor relieve presentará cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, que cobrarán mayor probabilidad al llegar la noche. En las vertientes oeste y sur, se espera que los intervalos nubosos evolucionen a cielos cubiertos durante la tarde, pudiendo descargar precipitaciones ligeras, especialmente en zonas de interior.
Por el contrario, las altas cumbres permanecerán despejadas, ofreciendo un contraste visual con la nubosidad que afectará a las zonas bajas y medianías. En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, los cielos estarán nubosos en la primera mitad del día, aunque se abrirán claros durante la tarde, principalmente en la costa este.
Temperaturas y régimen de vientos
En cuanto a los valores térmicos, las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios. Las máximas podrían experimentar ligeros ascensos en el norte y descensos leves en el resto de las zonas. Los registros más altos se situarán en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados, mientras que las mínimas más bajas del archipiélago se esperan en Santa Cruz de La Palma con 13 grados y El Hierro con 17 grados.
El viento soplará de componente norte con una intensidad entre floja y moderada. En las cumbres, la dirección será variable y de carácter flojo, mientras que en las costas del sur predominará el régimen de brisas.
Estado del mar
La situación marítima en las aguas de Canarias refleja vientos del norte o noroeste con fuerza 3 a 5, pudiendo alcanzar localmente la fuerza 6. Se espera marejadilla a marejada, con áreas de fuerte marejada puntual. El mar de fondo vendrá del norte o noroeste con olas de entre 1 y 2 metros de altura.
Detalle por islas para este martes:
- Tenerife: Nuboso al norte con lluvias nocturnas. Máxima de 23°C en Santa Cruz.
- Gran Canaria: Nubosidad en el norte y posibles lluvias en el sur e interior por la tarde. Máxima de 20°C en Las Palmas de Gran Canaria.
- Lanzarote y Fuerteventura: Predominio de intervalos nubosos con tendencia a despejar por la tarde. Máximas de 22°C.
- La Palma: Cielos cubiertos con baja probabilidad de lluvia en el nordeste durante la madrugada.
- La Gomera y El Hierro: Nubosidad en aumento por la tarde con lluvias débiles ocasionales en el norte.
Esta configuración atmosférica responde al flujo de vientos alisios que continúa arrastrando humedad hacia las vertientes expuestas del archipiélago.