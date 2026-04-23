El contundente mensaje de Luis Yeray Gutiérrez tras las críticas contra los obispos canarios: “Es un ataque brutal de la ultraderecha”

La polémica sobre la inmigración en Canarias y la próxima visita del papa León XIV a las Islas, que tendrá lugar junio, suma nuevas reacciones. El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha salido en defensa de los obispos isleños este jueves tras las críticas de Vox, calificando de “ataque brutal de la ultraderecha” las acusaciones contra la Iglesia por su labor con las personas migrantes.
El regidor de Aguere ha reaccionado con dureza ante las críticas lanzadas desde Vox contra la Iglesia tras las palabras del obispo de Canarias, José Mazuelos.
A su vez, ha rechazado de forma las acusaciones de que la institución eclesiástica “hace negocio con la inmigración”, subrayando que miles de personas vinculadas a esta institución realizan una labor social diaria.
Defensa del trabajo asistencial en La Laguna
En este sentido, ha puesto como ejemplo la realidad en la Ciudad de los Adelantados: “En La Laguna lo sabemos de primera mano”, ha señalado, en referencia al trabajo asistencial con personas vulnerables, tanto migrantes como población local.
“Se trata de defender un trato justo y humanitario a las personas que llegan a nuestra tierra en muchos casos en condiciones extremas”, sentencia Luis Yeray Gutiérrez. Además, ha criticado duramente a quienes cuestionan este enfoque, acusándolos de mostrar “su rostro más insolidario”.
Una polémica en escalada
El obispo José Mazuelos pidió ayer empatía con los migrantes usando el ejemplo de un cayuco. Luego, el líder de Vox, Santiago Abascal, respondió acusando a la Iglesia de lucrarse con la inmigración y, por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres respaldó públicamente al obispo, defendiendo con contundencia su mensaje.