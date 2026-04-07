Marta Robles presenta en El Sauzal su nueva novela, Amada Carlota

La escritora y periodista Marta Robles participará el próximo jueves, 9 de abril en un encuentro literario en el Espacio Cultural de La Librería El Barco de Papel, en El Sauzal, donde presentará su última novela, Amada Carlota (Espasa, 2025), a partir de las 19:00 horas en el marco de la programación cultural vinculada al festival Mi Pueblo Lee, que celebra en Tenerife su primera edición en Canarias. Entrada libre hasta completar aforo.
La jornada contará además con una actividad previa en el ámbito educativo: durante la mañana, la autora visitará el centro escolar Samoga del municipio tras la intervención del escritor Pepe Maestro, reforzando así el compromiso del festival con el fomento de la lectura entre los más jóvenes.
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Marta Robles inició su trayectoria profesional en los años ochenta, desarrollando una extensa carrera en prensa, radio y televisión. A lo largo de décadas ha dirigido y presentado programas en cadenas nacionales y ha colaborado en numerosos medios, consolidándose como una figura destacada del periodismo español.
Paralelamente, ha construido una sólida obra literaria que abarca la novela y el ensayo. Entre sus títulos más reconocidos se encuentra Luisa y los espejos, galardonado con el Premio Fernando Lara de Novela, así como la serie protagonizada por el detective Tony Roures, que la ha situado como una de las autoras de referencia en el género negro contemporáneo.
Intriga, memoria y verdad en una nueva investigación de Tony Roures
En esta cita con los lectores, la autora dará a conocer Amada Carlota, una novela cuya historia se articula en torno a Carlota Aguado y al detective Tony Roures, que se adentra en una investigación marcada por las heridas del pasado, el peso del silencio y la búsqueda de la verdad. Ambientada entre el presente y la Asturias de décadas anteriores, la obra aborda además una realidad especialmente dolorosa de la historia reciente española: la trama de los bebés robados.
La presencia de Marta Robles en El Sauzal supone una oportunidad para acercarse de primera mano a una autora que ha sabido transitar con solvencia entre el periodismo y la literatura, y que en esta nueva obra vuelve a demostrar su capacidad para unir intriga, sensibilidad y reflexión social. El encuentro permitirá conocer mejor el proceso creativo de la novela, conversar sobre sus temas de fondo y compartir con la autora una tarde dedicada a la literatura y al diálogo con los lectores.
La participación de Marta Robles se integra en la llegada a Tenerife de Mi Pueblo Lee, un proyecto cultural reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura y centrado en acercar la literatura a nuevos espacios y públicos. La celebración de esta cita en El Sauzal refuerza, además, la vocación cultural del municipio y su apuesta por generar encuentros de calidad en torno al libro y la creación literaria.
Un fin de semana de literatura y actividades para todos los públicos
El festival continuará su programación durante el fin de semana con nuevas propuestas abiertas al público. El viernes, 10 de abril, el Teatro de El Sauzal acogerá a las 20:00 horas la grabación en directo del podcast “Solo Palique”, una propuesta que combina humor, improvisación y actualidad con la participación de escritores canarios. Entradas: 5€ disponibles en la web del teatro y taquilla.
El sábado, la Plaza del Príncipe se transformará en un espacio cultural abierto durante toda la jornada, con la apertura del bookmarket de libros y complementos desde las 10:00 horas, acompañado de actividades paralelas como espacios temáticos (Scooby Doo, Batman y cámara 360), talleres infantiles, juegos y una exhibición de muay thai.
A lo largo del día se sucederán propuestas para todos los públicos, como cuentacuentos con Silvia Torrents y Óscar Tiraida (11:00 horas), un encuentro de rap y poesía con Errecé (12:00 horas), y nuevas actividades por la tarde, entre ellas el espectáculo La brujita Molly con Zulay Gutiérrez (16:30 horas).
La programación literaria incluirá además una mesa redonda y firma de autores canarios —Óscar Liam, Arantxa Rufo y Ana González Duque— (17:00 horas), seguida de la presentación y firma de libros de la escritora y Premio Planeta Sonsoles Ónega (18:00 horas). La jornada concluirá con un concierto acústico de Bryan Rodríguez (19:00 horas).
El Sauzal se convierte así, durante estos días, en un espacio vivo para la literatura, donde la creación, el diálogo y la participación ciudadana se dan la mano en torno al libro y la cultura.