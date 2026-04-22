Grave un menor de 8 años tras chocar contra un muro en Adeje

Un menor de 8 años ha resultado herido de gravedad durante la tarde de este miércoles tras producirse un accidente de tráfico en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. La colisión de un coche contra un muro movilizó de inmediato a los servicios de emergencia coordinados por el 112 Canarias.
El incidente tuvo lugar concretamente en la calle El Tablero sobre las 18:32 horas. En ese momento, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta informando del impacto del vehículo contra la estructura.
Como consecuencia directa del choque, tres personas resultaron afectadas, siendo la situación del menor de edad la más preocupante.
Intervención del SUC
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, procedió a la estabilización de los afectados.
El niño de 8 años presentaba un traumatismo de pronóstico grave en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado en el sitio del accidente, fue evacuado con urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Además del menor herido grave, otras dos personas recibieron asistencia sanitaria en el punto del siniestro:
- Una mujer con un problema de salud de carácter leve, quien no precisó traslado a ningún centro hospitalario.
- Otro menor de edad con contusiones de carácter leve, atendido ‘in situ’ por los facultativos del SUC sin requerir evacuación.
Actuación policial y seguridad
Efectivos de la Policía Local de Adeje se personaron en la calle El Tablero para asegurar la zona y garantizar el trabajo de los equipos sanitarios. Asimismo, los agentes se encargaron de realizar el correspondiente atestado para esclarecer las causas por las que el vehículo terminó impactando contra el muro.
Este nuevo incidente vial en las carreteras del sur de Tenerife ha generado una rápida respuesta de los recursos de emergencia, permitiendo que el afectado de mayor gravedad fuera derivado al centro hospitalario de referencia en la capital tinerfeña tras la primera valoración del personal del 112.