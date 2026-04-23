Agotadas en 20 minutos las 720 mesas para el Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife

Las 720 mesas habilitadas para asistir al Baile de Magos de la capital del próximo 2 de mayo, cuya reserva telemática se habilitó esta mañana, a las 9.00 horas, a través de la web de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, se agotaron en 20 minutos.
Desde Fiestas se detalla que, media hora antes de abrirse la reserva, ya había cola virtual para poder acceder a una de las 720 mesas, con 10 sillas cada una. En esta edición todas las reservas debían hacerse a través de la web de Fiestas, con un coste de 15 euros por mesa, y una reserva máxima de dos por persona.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, señaló que “la rapidez a la hora de reservar las mesas y sillas da buena cuenta del gran interés que despierta este día tan señalado dentro de las Fiestas de Mayo, por lo que será una noche maravillosa para que todos, por supuesto ataviados con el traje típico, disfrutemos de las tradiciones”.
El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, celebró la rapidez con la que se han agotado las mesas. “El Baile de Magos es uno de los encuentros más celebrados dentro del programa de las Fiestas de Mayo, y que la reserva de mesas despierte tanto interés, año tras año, demuestra que goza de muy buena salud”.
Cabe recordar que el entorno urbano habitual para la celebración del Baile de Magos se localiza entre las calles de Antonio Domínguez Alfonso (La Noria), Calle Nifú-Nifá, Campo Castro, Calle Bravo Murillo, así como en las plazas de Europa y de la Iglesia de la Concepción. Desde el año pasado se sumó también la calle Candelaria y la calle Santo Domingo. El recinto estará acotado y se podrá acceder de forma gratuita por cualquiera de los puntos de control habilitados, donde se comprobará la correcta vestimenta del traje tradicional canario.
Las actividades empiezan a las 21:00 horas y los bailes de taifa se celebrarán en los escenarios dispuestos en la Plaza de Europa y el de Campo Castro, que estarán amenizados desde las 22:00 horas por diferentes agrupaciones folclóricas. El escenario del Charco de la Casona, ubicado junto al puente del Cabo, presentará un ambiente de verbena tradicional con la actuación de varias orquestas populares desde las 00.00 horas.