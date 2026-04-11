Más de 50.000 personas asistirán a la misa del papa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife se prepara para la visita del papa León XIV el próximo 12 de junio. Y para ello, la Diócesis Nivariense inauguró ayer una oficina en la Casa Mesa (calle La Carrera, número 9, La Laguna) donde todos los interesados podrán tener información sobre esta visita e inscribirse como voluntarios en la misma. En el acto participaron el obispo de Tenerife, Eloy Santiago; el coordinador general de la visita del papa a España, Yago de la Cierva, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.
Tanto Eloy Santiago como Yago de la Cierva insistieron en que aún no se dispone del “programa oficial de la Santa Sede” para esta visita, aunque desde la Diócesis se prevé realizar en esa mañana un encuentro en La Laguna con inmigrantes y con personas, voluntarios y entidades que trabajan con este colectivo. Así como “una misa de clausura multitudinaria que tendrá lugar en la zona del puerto de Santa Cruz, a la que hay que inscribirse para participar por motivos de seguridad, y es una zona que tiene una capacidad de entre 50.000 y 60.000 personas”, explicó el obispo, quien apuntó que, aún así, “falta por definir y aprobar los horarios y lugares”.
“Nosotros, en función de los tiempos, de los requisitos que nos pone la Santa Sede y los tiempos que pueda estar el papa, pues lo que queremos es que sean actos de gran capacidad de aforo para que sea el mayor número posible de participantes”, añadió.
Asimismo, Eloy Santiago indicó, a preguntas de los medios, que “habrá tramos y trayectos que el papa los hará en un coche cerrado y trayectos que los hará de forma visible, donde se baraja el papamóvil, porque la previsión es que aparte de estos actos en estos dos lugares, también pueda hacer algún breve recorrido para que los vecinos puedan verlo pasar y él también pueda contemplar la belleza de nuestras ciudades”.
Consultados también por si se ha descartado ya la posible visita a El Hierro, Yago de la Cierva insistió en que “todavía no tenemos la agenda, no nos han dicho cuál es el calendario, cuándo llega a cada sitio, cuándo se va de cada sitio y qué hace en cada sitio”, pero aseguró que “estamos insistiendo a la Santa Sede que nos la dé cuanto antes, pero ellos no están acostumbrados a darla con mucha antelación”. Además, recordó que en estos momentos también están muy ocupados trabajando en la visita que el papa realizará a África en pocos días.
Eloy Santiago calificó esta visita de “histórica” y apuntó que, también, es “un recuerdo al papa Francisco, que expresó su intención de venir a Canarias para conocer de primera mano la realidad migratoria en esa mortífera ruta atlántica”. “Esta visita permitirá también poner los focos internacionales en la realidad migratoria canaria”, destacó.
Además, Yago de la Cierva indicó que León XIV “es un papa que escucha muchísimo, que quiere hablar y escuchar a mucha gente, que nos ha pedido información para prepararse muy bien para este viaje y conocer cómo es la situación en cada ciudad, cuáles son las prioridades, y por eso pensamos que va a ser un viaje extraordinario”.
Destacó también “el impacto que tendrá la presencia del Santo Padre y sus palabras aquí, porque quiere utilizar su presencia en Tenerife para lanzar mensajes al resto de España, pero también a Europa”. Y puso en valor que el papa haya elegido visitar España en su primer viaje por Europa, “antes incluso de ir a sus dos países: Perú y Estados Unidos”.
Voluntarios
Asimismo, tanto Eloy Santiago como Yago de la Cierva agradecieron el apoyo de todas las administraciones, tanto a nivel organizativo como en la financiación, y pusieron en valor la importancia del voluntariado. “Necesitamos mucha colaboración, muchos brazos, donativos”, indicó De la Cierva, quien destacó que los voluntarios son “la clave de la organización” porque “no son solamente los brazos, piernas y espaldas de la organización, sino que van a ser realmente el rostro de la visita”.
A este respecto, el obispo de Tenerife apuntó que hasta ayer ya se habían inscrito mil voluntarios, “que colaborarán en los preparativos y en la realización de los actos”, y que el objetivo es poder alcanzar los 1.500.
Los interesados pueden inscribirse como voluntarios tanto en la oficina recién inaugurada, que abrirá de lunes a viernes (de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.30), así como a través de la web conelpapa.es.
Por su parte, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirmó que la visita del papa suponía un “orgullo” para el municipio, que es, además, el principal “receptor” de personas migrantes, y destacó la “plena predisposición” del ayuntamiento para colaborar.
Centro de día
En cuanto a la financiación, Eloy Santiago explicó que los actos supondrán “gastos importantes y por eso hay campañas de colaboración”, pero incidió en que “este dinero que vamos a recibir es un dinero que se queda aquí, es decir, es para generar empleo en las Islas, y ese dinero no va ni al papa ni al Obispado ni a nada, es un dinero que repercute en la sociedad canaria”.
Además, anunció que la cuantía que quede de superávit de estas aportaciones se destinará a un proyecto social: “Hemos querido que la visita del papa quede en el recuerdo también con un proyecto social que consistirá en un centro de día para personas sin hogar aquí en la ciudad de La Laguna, entre ellos muchos inmigrantes que salen de los centros de acogida y quedan en las calles”.